ERÜ Eczacılık Fakültesi'nde 'Önlük Giyme Töreni' Düzenlendi

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Püsküllü, SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Hayırsever Kılıçer Ailesi, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından verilen şan konserinin ardından törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitelerin bulundukları ilde öncü olmaları gerektiğine dikkat çekerek, “Erciyes Üniversitesi olarak, mühendislikte, ziraatta, sosyal alanlarda her fakültesi ile güçlü olarak var olan bir üniversiteyiz” dedi.

Öğrenci ailelerini tebrik eden Rektör Prof. Altun, “Velilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün sizin için çok gururlu bir gün. Çünkü sizler fedakârsınız. Fedakarlıklarınızdan dolayı, gençlerimizi yetiştirip bugünlere getirdiğinizden dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür etmek ediyorum” diye konuştu.

Konuşmasında öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti; “Her daim çalışmaya, kendinizi geliştirmeye ve bu alanda kendi mesleki deneyimlerinizi ve tecrübenizi arttırmak için laboratuvar ortamında olsun, akademisyenlerimizin sizlere verdiği bilgiler olsun hiçbir zaman yabana atmayın. Bu ülkeyi sevin. Bu ülkenin seven gençlere ihtiyacı var. Bu ülkenin sizlerle birlikte yeni projelerle daha ileriye gitmesi için sizlere çok ihtiyacımız var. Lütfen her daim ülke sevgisi, büyüklere saygı, temel değerlerine bağlı bireyler olarak yaşamaya biz mutlaka önem veriyoruz. Sizlerin de önem vermesi bizim için son derece değerlidir. Çünkü göreceksiniz bu değerlere sahip olan bireyler, mesleki olarak da her daim başarılı olacaktır.”

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Püsküllü ise yaptığı konuşmada eczacıların çoğu zaman bir hastanın en kolay ulaşabildiği bir sağlık danışmanı olduğunu belirterek, “Sevgili öğrencilerimiz, bugün giyeceğiniz beyaz önlük saflığın, dürüstlüğün ve güvenin simgesidir. Bu önlük aynı zamanda sizlere yüklenen büyük bir sorumluluğun da ifadesidir. Çünkü eczacılık mesleği, yalnızca ilaç hazırlamak ve sunmak değil, insan sağlığını koruma, hastalara umut olma ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek topluma katkı sağlamak görevini de içinde barındırır. Eczacılık köklü bir geçmiş, geçmişe sahip, sürekli gelişen ve değişen bir bilim dalıdır. Sizler de bu yolculukta yalnızca bilgiyle değil, etik değerlerle, vicdanla ve meslek ahlakıyla donanmış bireyler olarak yetiştireceksiniz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından hayırsever Kılıçer Ailesi’ne çiçek ve dereceye giren öğrencilere belge takdimi gerçekleştirildi.

Tören, eğitim-öğretime başlayan 73 öğrenciye beyaz önlüklerinin giydirilmesinin ardından sona erdi.