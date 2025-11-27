ERÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yılmaz TÜSEB-Teşvik ödülü aldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Fatih Altun, 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında TÜSEB-Teşvik Ödülüne layık görülen ERÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erkan Yılmaz’ı tebrik etti. Rektör Altun açıklamasında, Yılmaz’ın biyoanalitik örnek hazırlama, toksik kirleticilerin giderimi, in-vitro tanı kitleri ve nanomateryal temelli koruyucu ekipmanlar üzerine yürüttüğü nitelikli bilimsel çalışmalarla üniversiteye önemli bir başarı kazandırdığını belirterek: “Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun: “2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” kapsamında TÜSEB-Teşvik Ödülüne layık görülen Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Erkan Yılmaz’ı tebrik ediyorum. Biyoanalitik örnek hazırlama, toksik kirleticilerin giderimi, in-vitro tanı kitleri ve nanomateryal temelli koruyucu ekipmanlar üzerine yürüttüğü nitelikli bilimsel çalışmalarıyla üniversitemize önemli bir başarı kazandırmıştır. Kendisine ödülünü takdim eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi sunuyor, bilimsel üretimi destekleme ve araştırma kültürümüzü güçlendirme yönündeki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyorum” ifadelerini kullandı.