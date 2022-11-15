ERÜ Edebiyat Fakültesi Öğrencisine Akülü Engelli Aracı Desteği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi öğrencisi Abdulsamet Sert’e Umut Köprüsü Hollanda Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen engelli akülü aracı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından teslim edildi.

Rektörlük binası önünde akülü aracını teslim alan Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü birinci sınıf Öğrencisi Abdulsamet Sert desteklerinden dolayı Umut Köprüsü Hollanda Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yöneticileri ile ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’a teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’da yaptığı konuşmada aracın teminine destek sağlan vakıf yöneticilerine teşekkür ederek, engelli öğrencilere destek olmak için çeşitli çalışmalar yürütmekte olduklarını belirterek, ilerleyen günlerde ihtiyaç sahibi öğrencilere yeni akülü araç desteği sağlanacağını söyledi.