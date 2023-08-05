ERÜ Fen Fakültesi 2022-2023 Mezunlarını Verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi, 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi mezunlarını verdi. Program çerçevesinde, 5 bölümden toplam 143 öğrenci mezun oldu.

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  • 05.08.2023 10:01
  • Güncelleme: 05.08.2023 10:29
ERÜ Fen Fakültesi 2022-2023 Mezunlarını Verdi
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi, 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi mezunlarını verdi. Program çerçevesinde, 5 bölümden toplam 143 öğrenci mezun oldu.

Kültür Sitesinde düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nusret Ayyıldız ile akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Anadolu Üniversiteleri arasında ilk Araştırma Üniversitesi seçilme başarısı gösteren Erciyes Üniversitesi’nin ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumlarından birisi olduğunu ve Fen Fakültesinin ’de bu başarıda önemli katkısı olduğunu belirtti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Poyrazoğlu; “Bizler sizleri Türk milletinin milli, örf ile ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan toplum yararını kişisel çıkarının üzerinde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, hür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, mesleki bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmeyi hedefledik” dedi. Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nusret Ayyıldız’da yaptığı konuşmada fakülteleri hakkında bilgiler vererek mezun olan öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Dekan Ayyıldız; “En doğru Üniversiteden ve alanında yetkin bir fakülteden mezun oldunuz. Bir mezun olarak; alanınızda lisans düzeyinde bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olduğunuzu, edindiğiniz bilgileri yenileme becerisi kazandığınızı, bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, iletişim kurma, alana özgü hususlarda yetkinlikler edindiğinizi, bireysel ilgi, yetenek ve beklentilerinizin karşılandığını ümit ederiz. Sadece günü değil, geleceğini inşa etmek için daha çok çalışan, kendini geliştiren, yaşam boyu öğrenme ilkesiyle hareket eden, kendine, ailesine, ülkesine ve tüm insanlığa değer katan, mutlu olan mutlu eden, sağlıklı nesiller olarak yaşamınızı sürdürmeniz en büyük dileğimizdir" dedi. Fakülte birincisi Biyoloji Bölümü öğrencisi Elif Topal, mezun öğrenciler adına konuşma yaptı.

Mezuniyet töreni öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

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İHA

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