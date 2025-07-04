ERÜ Fen Fakültesi 2024-2025 Mezunlarını Verdi

Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nusret Ayyıldız, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç ile akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi’nin kendisinden söz ettiren, marka değeri yüksek, önemli bir üniversite olduğunun altını çizdi.

Konuşmasında “Ülke olarak çalışmaya ve üretmeye ihtiyacımız var” diyen Rektör Prof. Dr. Altun; “Üniversiteler bu konuda lokomotif kurumlar olarak bulunmak zorundadır. Ve biz bu doğrultuda bu hedeflerle çalışmaya gayret ediyoruz” dedi.

Konuşmasında öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Altun, şöyle devam etti: “Sevgili öğrencilerimiz, fen fakülteleri temel bilimlerdir. Fen fakülteleri bizim mühendislikten sağlık alanlarındaki en temel yaklaşımlar sergileyen bölümleri ihtiva eden fakültemizdir. O nedenle sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizlerin ömür boyu ülkenin çeşitli kademelerinde çalışacak olması, katkı sağlayacak olması son derece önemlidir. Ama şunu unutmayın. Öğrenme diplomayı almak için gösterilen bir faaliyet değildir. Bundan sonraki süreçlerde de hayat boyu öğrenme süreçlerine devam etmeniz, kendinizi her alanda geliştirmeniz bu ülkenin güçlü bireyleri olarak, güçlü fertleri olarak bu ülkeyi sevmeye, bu ülkeye hizmet etmeye devam etmenizi Erciyes Üniversitesi'nin Rektörü olarak sizlerden arzu ediyoruz ve istiyoruz. Hayat iniş çıkışlarla dolu olacaktır. Ama lütfen hiçbir zaman küsmüyoruz. Hiçbir zaman darılmıyoruz. Ülkemizi severek, sevdiğiniz zaman da hangi başarıların ortaya çıkacağını mesleki alanda görmüş olacaksınız.”

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nusret Ayyıldız’ da yaptığı konuşmada fakülteleri hakkında bilgiler vererek, mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Dekan Prof. Dr. Ayyıldız; şunları kaydetti: “Değerli mezunlar, bir araştırma üniversitesinden ve alanında yetkin bir fakülteden mezun oldunuz. Hepinizi tebrik ediyoruz. Bu kurum sadece yüksek düzeyde eğitim, öğretim ve araştırmanın yapıldığı ocak değil, dostluğun, kardeşliğin, bilginin ve paylaşmanın ve en önemlisi de milli ve manevi değerlerin harmanlandığı yerlerden birisidir. Ömür boyu sürecek En büyük dostluklarını oluşturduğunuz, hayatınızda ismini saygıyla andığınız veya anacağınız ve heyecan duyacağınız bir üniversiteden mezun oldunuz. Bir mezun olarak bireysel ilgi, yetenek ve beklentilerinizin karşılandığını ümit ediyoruz. Sadece günü değil, geleceği inşa etmek için de daha çok çalışan, kendini geliştiren, yaşam boyu öğrenme ilkesiyle hareket eden bireyler olmanız diliyoruz. Sizler artık bizlerin meslektaşısınız. Sevgili meslektaşlarım, sağlık ve mutluluk içerisinde yaşamanız ve çalışma bilinciyle başarıya ulaşmanız dileğiyle yolunuz ve bahtınız açık olsun.”

Fakülte birincisi Matematik Bölümü öğrencisi Yasemin Ünal’ın katılmadığından dolayı fakülte ikincisi Matematik Bölümü öğrencisi Ragad Karahan’ın mezun öğrenciler adına konuşma yaptığı tören, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve kep fırlatılmasının ardından sona erdi.