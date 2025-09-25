ERÜ Gastronomi Öğrencileri önlük giydi

Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, ERÜ Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit, Kayseri Otelciler Derneği Başkanı Murat Erdal, Kayseri Otelciler Derneği Genel Sekreteri Ümit Akyürek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, bu yıl ilk defa Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’ne öğrenci alındığına dikkat çekerek, eğitim-öğretim hayatına başlayan öğrencilere özellikli bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker de konuşmasında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’ne bu yıl öğrenci kabul edilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Öğrencilerimizin gözündeki ışığı gerçekten görüyoruz ve umuyoruz ki 4 yıl bittikten sonra öğrencilerimizi yiyecek ve içecek sektörünün muhtelif alanlarında iyi bir birer yönetici olarak göreceğimize inanıyoruz” dedi.

Konuşmasında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün günümüzde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ülker, düzenlenen etkinlik hakkında bilgi verdi.

Açılış dersi kapsamında influencerlar Damla Bayraktar, Muhammed Koca, Olcay Mutlu, Oğuzhan Abdi Oğuz, Bilge Taşdemir, Gizem Uyuşkan, Ahmet Çapar ve Esra Işık tarafından yapılan yemekler jüri tarafından değerlendirilerek puanlandı.

Dereceye giren influencerlara hediyelerin takdim edildiği etkinlikte, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde bu yıl eğitim-öğretime başlayan 20 öğrenciye üniformaları da giydirildi.