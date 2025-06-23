Erü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrenci Alımına Başlıyor

Mutfak Sanatları Merkezi’nde yapılan açıklamada, bölümü tercih edecek öğrencilere çeşitli müjdeler verildi. Öğrencilere, istihdam ve yabancı dil eğitimi desteği sunulacak. Ayrıca, üniversite sınavında ilk 5 bine giren ve gastronomi bölümünü tercih eden öğrencilere burs desteği sağlanacağı belirtildi.

Kayseri’nin mutfak kültürünün tanıtılması ve gastronomi alanında eğitimler verilmesi amacıyla kurulan Mutfak Sanatları Merkezi, kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Bu merkez, kentin gastronomi alanındaki eğitim ve faaliyetlerini desteklemek için önemli bir rol üstleniyor.

Erciyes Üniversitesi'nin bu yeni girişimi, hem yerel hem de uluslararası düzeyde Kayseri’nin gastronomi alanındaki potansiyelini daha da artıracak. Öğrencilerin bu fırsatlardan yararlanarak, gastronomi alanında kariyer yapmaları için önemli bir zemin hazırlanmış oldu.