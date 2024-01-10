ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu istifa etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu'nun görevinden istifa ettiği öğrenildi.

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  • 10.01.2024 19:02
  • Güncelleme: 10.01.2024 22:35
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu istifa etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu’nun görevinden istifa ettiği öğrenildi.

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, görevinden istifa etti. 5 bine yakın çalışanı bulunan hastane başhekimi Horozoğlu’nun istifasını Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a sunduğu öğrenildi.

İHA

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