ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu istifa etti
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu'nun görevinden istifa ettiği öğrenildi.
- 10.01.2024 19:02
- Güncelleme: 10.01.2024 22:35
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu’nun görevinden istifa ettiği öğrenildi.
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, görevinden istifa etti. 5 bine yakın çalışanı bulunan hastane başhekimi Horozoğlu’nun istifasını Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a sunduğu öğrenildi.
İHA
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