ERÜ Hastaneleri'nde Fiziki İyileştirme Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Başhekim Kafadar’a, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Esra Demirci, Hastaneler Başmüdürü Özcan Özyurt ve teknik personel eşlik etti.

- İncelenen Klinikler: Özel Servis Kliniği ve Gastroenteroloji Kliniği'nde devam eden inşaat çalışmaları yerinde değerlendirildi.

Prof. Dr. Kafadar, yaptığı açıklamada, "Gevher Nesibe Hastanemiz’in batı yönündeki kliniklerinde fiziki iyileştirme çalışmaları sürüyor. Önceki aşamalarda 12. katta bulunan Göğüs Cerrahisi Kliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Ek Yoğun Bakım Ünitesi ile 11. Kat Üroloji Kliniklerimizin iyileştirmelerini tamamladık" dedi.

Kafadar, Özel Servis ve Gastroenteroloji Kliniklerinde yürütülen çalışmalara dair şu bilgileri verdi:

- İklimlendirme sistemleri yenileniyor.

- Altyapı çalışmaları elektrik ve tesisat altyapıları güncelleniyor.

- WC ve banyo düzenlemeleri modernize ediliyor.

- Zemin çalışmaları antibakteriyel PVC yer döşemeleri ile ıslak zeminlerin yenilenmesi gerçekleştiriliyor.

- Yeni destek alanları Endokrinoloji Kliniği'nde Nükleer Düzenleme Kurumu standartlarına uygun iyot odaları oluşturuluyor.

Memnuniyet ve Konfor Hedefi

Başhekim Kafadar, "Amacımız, hastalarımız ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini sürekli kılmak, ihtiyaç duydukları kolaylık ve konforu sağlamak. Bu doğrultuda yapısal değişikliklerin yanı sıra fiziki iyileştirmeler de yapıyoruz. Hastane yönetimi olarak sürekli saha çalışmaları ve gözlemler gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu çalışmalar, ERÜ Hastaneleri'nin hizmet kalitesini artırmayı ve hasta memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.