ERÜ Hastaneleri'nde, Hemşireler Haftası Kutlandı

Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa; ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Başhekim Yardımcıları; Prof. Dr. Serap Doğan, Prof. Dr. Esra Demirci, Doç. Dr. Şahin Temel, Dr. Öğretim Üyesi Burcu Baran, Hastaneler Başmüdürü Özcan Özyurt, Başhemşire Fatma Yeşil, öğretim üyeleri, hastane yöneticileri ve hemşireler ile yakın zamanda vefat eden Hemşire Özlem Takcı’nın ailesi katıldı. Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar burada yaptığı konuşmada, “Değerli meslektaşlarım, çok kıymetli arkadaşlarım. Bugün burada siz değerli hemşirilerimizin, Hemşireler Günü’nü kutlamak için bir araya geldik. Büyük bir özveri, sabır ve insan sevgisi ile çalışan tüm hemşirelerimizin Hemşireler Günü’nü kutluyorum. Hemşirelik, sadece bir meslek değildir. Hemşirelik vicdan, merhamet ve adanmışlık gerektiren kutsal bir görevdir. Hepinizin bu görevi layıkıyla yerine getirdiğine inanıyorum. Son zamanlarda bildiğiniz gibi yoğun bir çalışma temposundan geçiyoruz. Hepimiz bunun farkındayız. Göstermiş olduğunuz emekler, fedakârlık ve insan hayatına katmış olduğunuz değerlerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben buradan mezun oldum. Allah rahmet eylesin. Özlem Hanım’ı öğrenciliğimden beri tanırım. Dönem IV Genel Cerrahi stajımdaydım. Genel Cerrahi Servisinin sorumlusu hemşiresiydi. Kendisinden razıyız, değerli çok kıymetli bir hemşiremizdi. Allah’tan kendisine rahmet diliyorum. Hepinize sağlık, sıhhat, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum. Hemşireler Gününüz kutlu olsun” diye konuştu.

Göğüs Hastalıkları AD. Başkanı Prof. Dr. Nuri Tutar da, beraber çalıştıkları rahmetli Özlem Takcı hakkındaki anı ve düşüncelerine yer verdi.

Başhemşire Fatma Yeşil ise, “Öncelikle tüm hemşerilerimiz, meslektaşlarımız ve arkadaşlarımızın Hemşirelik Haftasını kutluyorum. Biz bu yıl Başhemşirelik olarak, hastalarımızla iletişime vurgu yapmak istiyoruz. Hizmet verdiğimiz hastaların sadece tedavilerini yapıp, vitallerini bakmak değil, onlarla iletişimimizin ne kadar etkili olduğunu söylemek istiyoruz. Hastaların halini, hatırını sormanın hastaları iyileştirici olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. 26 Nisan tarihinde aldığımız üzücü haberle sarsıldık. Mesleğine yıllarını veren sevgili Özlem ablamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, sevdiklerine baş sağlığı diliyoruz. Bugünü ona ayırarak, ona olan milletimizi göstermek istedik” diye konuştu.

Psikiaytri Kliniği Sorumlu Hemşiresi Bahise Saraç yaptığı konuşmada, rahmetli Özlem Takçı hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinliklerine, 13 Mayıs 2026 tarihinde Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi Hemşiresi Nimet Şahin‘in, “Yoğun Bakımda Erken Mobilizasyon“, Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi (PACU) Hemşiresi Şazimet Erbay’ın da “Yoğun Bakımda Deliryum“ konulu seminerleri ile devam edilecek.

(RHA)