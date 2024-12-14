ERÜ Hastaneleri'nde Robotik Cerrahi Sistem ile 200. ameliyat gerçekleştirildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne kazandırılan robotik cerrahi sistemi ile bugün 200. ameliyat gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl hayırsever destekleri ile ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne kazandırılan robotik cerrahi sistemi Üroloji, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Göğüs Cerrahi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Çocuk Cerrahi ameliyatlarında hizmet veriyor. Türkiye’de sayılı şehirlerde bulunan ve ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde hastalara hizmet veren Robotik Cerrahi Sistem ile 200. ameliyat gerçekleştirildi. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimlik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda bir yıl önce ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde hastalara hizmet veren Robotik Cerrahi Sistemi hakkında bilgi verildi. Düzenlenen toplantıya; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İnsu Yılmaz, Demiryaka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Baktır, Yönetim Kurulu Üyeleri Şahin Özbek, Zafer Baktır, Alper Özkaya ile akademisyenler ve hastane personeli katıldı. Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, cihazın hayırsever bağışı ile ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne kazandırılan bir cerrahi sistem olduğunun altını çizerek, desteklerinden dolayı holding yönetimine teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Altun; "Keşke hiç hasta olunmasa, keşke bunlara hiç ihtiyaç olunmasa ama realite böyle demiyor. Robotik Cerrahi Sistemi ile gerçekleştirilen ameliyat sayılarına bakıldığında üç katına varan bir kapasite söz konusu. Herhalde bir hayırsever için en güzel şey, hayır yaptıktan sonra kalben mutlu olması bir tarafa sonucu da görmesi ayrı bir huzur ve mutluluk verecektir. Hayırseverlerimiz sayesinde daha güçlü oluyoruz. Bizler bir amaç için hizmet ediyoruz. Fedakârlığı yapan aslında biz değiliz, hayırseverimiz. İnanın sonucu alınan, görülen bu süreç ayrı bir keyif veriyor. Bizler bu süreçlerde hayırseverlerimizin yeni hayırları ile birlikte daha güzel hizmetler sunmak istiyoruz” dedi. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar da konuşmasında hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Gerek Kayseri, gerek Kayseri civarı, gerekse de Kayseri dışına hizmet veren bir cerrahi sistem. Üniversite hastanemiz aslında çok şanslı. Çünkü değerli hayırseverlerimizin desteği ile her geçen gün ilerliyoruz, gelişiyoruz ve büyüyoruz” diye konuştu. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İnsu Yılmaz, şunları kaydetti;

"Artık her şey dijital, teknolojik, robotik kodlama, yapay zekâ bunları burada konuşmak beni inanılmaz mutlu ediyor. Desteklerinden dolayı hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile burada olmak ve kısa sürede bu sayıları görmek, tabi tüm cerrahi ekibi, anestezi ekibine çok teşekkür ediyorum.”

Demiryaka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Baktır ise her zaman ERÜ Hastanelerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Deniz Demirci ve Doç. Dr. Gökhan Sönmez ise Robotik Cerrahi Sistemi ile gerçekleştirilen ameliyatlar hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından 200. ameliyat dolaysıyla kutlama pastası kesildi.