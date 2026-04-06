ERÜ Hastaneleri’nde, “Yoğun Bakım Ünitesinde Enfeksiyonlar: Vakalarla Tedavi Yönetimi” toplantısı gerçekleştirildi

(RHA)-

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri ev sahipliğinde, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) tarafından “Yoğun Bakım Ünitesinde Enfeksiyonlar: Vakalarla Tedavi Yönetimi” başlıklı bilimsel toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Erciyes Üniversitesi’nin yanı sıra Kayseri Şehir Hastanesi, Acıbadem Hastaneleri ve Memorial Hastanelerinden alanında uzman hekimler katılım sağladı. Toplantıya, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun da katılarak destek verdi. EKMUD Yönetim Kurulu Üyesi ve toplantı başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yoğun bakım enfeksiyonları, hem hasta sağlığı hem de sağlık sistemleri açısından en kritik alanlardan biridir. Özellikle artan antibiyotik direnci, tedavi süreçlerini giderek daha karmaşık hale getirmektedir. Bu nedenle güncel bilimsel bilgilerin paylaşılması ve doğru tedavi yaklaşımlarının yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastaların, enfeksiyonlar açısından en hassas hasta grubunu oluşturduğunu, bu nedenle enfeksiyonların erken tanınması ve doğru tedavi edilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Toplantıda; hastane kaynaklı enfeksiyonlar, antibiyotiklere dirençli bakteriler, solunum yolu enfeksiyonları ve mantar enfeksiyonları gibi önemli sağlık sorunları ele alınarak; bu hastalıkların nasıl daha etkili şekilde tedavi edilebileceği vaka örnekleri üzerinden değerlendirildi.

Uzmanlar, özellikle gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesi ve doğru tedavi yaklaşımlarının benimsenmesinin, hem hasta sağlığı hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

