ERÜ Hastaneleri, UCARE/ACARE Mükemmeliyet Merkezi programlarına kabul Edildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, UCARE (Ürtiker) ve ACARE (Anjiyoödem) Mükemmeliyet Merkezi olmaya hak kazandı.

ERÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnsu Yılmaz ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Türk, UCARE ve ACARE Mükemmeliyet Merkezi olmaları dolayısıyla bir dizi açıklamalarda bulundular.

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnsu Yılmaz, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bölümümüz, Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN) girişimi ile oluşturulan programlar ile UCARE ve ACARE merkezlerinden birisi olmaya hak kazanmıştır. UCARE (Urticarie Centers of Reference and Excellence), ürtikerli hastalar için kurulmuş mükemmeliyet merkezleridir. Şu ana kadar 44 ülkeden 152 merkez bu programda yer almış ve bilim dalımız da bu merkezlerden biri olmuştur. ACARE (Angioedema Centers of Reference and Excellence) ise anjiyoödemli hastalar için kurulmuş mükemmeliyet merkezleridir ve şu ana kadar dünyada 80 merkez bu programa dâhil olmuştur” dedi.

Prof. Dr. İnsu Yılmaz, “Ürtiker ve Anjiyoödem Polikliniğimiz haftanın iki günü (salı-perşembe) sorumlu öğretim üyelerimiz eşliğinde hastalarımıza hizmet vermektedir. Bu süreçte desteklerinden dolayı ERÜ Tıp Fakültesi Dekanlığına, Hastaneler Başhekimliği ’ne ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Türk’te, “Ürtiker ve anjiyoödem mükemmeliyet merkezi olmanın şartlarını yerine getiren ve bunun için denetimden geçen bilim dalımız, olumlu rapor sonucunda UCARE ve ACARE merkezleri arasına katılmıştır. Kronik ürtikerli ve herediter anjiyoödemli hastaların yaşam kalitesi, uyku kalitesi, sosyal ve mesleki hayatları ciddi bir şekilde etkilenmektedir. UCARE ve ACARE merkezleri bu hastaların tanı ve tedavilerinin en uygun şartlarda ve güncel algoritmalarla yapılmasını hedeflemektedir. UCARE/ACARE merkezlerinden birisi olarak bizim de hedefimiz hem hastaların tedavi yönetimini en iyi şekilde uygulamak, hem de diğer merkezler ile işbirliği sağlayarak, bu alanda yapılacak olan çalışmalara katılıp bilimsel literatüre katkıda bulunmaktır” ifadelerini kullandı.