ERÜ Hastaneleri, UCARE/ACARE Mükemmeliyet Merkezi programlarına kabul Edildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, UCARE (Ürtiker) ve ACARE (Anjiyoödem) Mükemmeliyet Merkezi olmaya hak kazandı.

PAYLAŞ
  • 07.04.2023 11:46
  • Güncelleme: 07.04.2023 12:03
  • 77
ERÜ Hastaneleri, UCARE/ACARE Mükemmeliyet Merkezi programlarına kabul Edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, UCARE (Ürtiker) ve ACARE (Anjiyoödem) Mükemmeliyet Merkezi olmaya hak kazandı.

ERÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnsu Yılmaz ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Türk, UCARE ve ACARE Mükemmeliyet Merkezi olmaları dolayısıyla bir dizi açıklamalarda bulundular.

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnsu Yılmaz, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bölümümüz, Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN) girişimi ile oluşturulan programlar ile UCARE ve ACARE merkezlerinden birisi olmaya hak kazanmıştır. UCARE (Urticarie Centers of Reference and Excellence), ürtikerli hastalar için kurulmuş mükemmeliyet merkezleridir. Şu ana kadar 44 ülkeden 152 merkez bu programda yer almış ve bilim dalımız da bu merkezlerden biri olmuştur. ACARE (Angioedema Centers of Reference and Excellence) ise anjiyoödemli hastalar için kurulmuş mükemmeliyet merkezleridir ve şu ana kadar dünyada 80 merkez bu programa dâhil olmuştur” dedi.

Prof. Dr. İnsu Yılmaz, “Ürtiker ve Anjiyoödem Polikliniğimiz haftanın iki günü (salı-perşembe) sorumlu öğretim üyelerimiz eşliğinde hastalarımıza hizmet vermektedir. Bu süreçte desteklerinden dolayı ERÜ Tıp Fakültesi Dekanlığına, Hastaneler Başhekimliği ’ne ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Türk’te, “Ürtiker ve anjiyoödem mükemmeliyet merkezi olmanın şartlarını yerine getiren ve bunun için denetimden geçen bilim dalımız, olumlu rapor sonucunda UCARE ve ACARE merkezleri arasına katılmıştır. Kronik ürtikerli ve herediter anjiyoödemli hastaların yaşam kalitesi, uyku kalitesi, sosyal ve mesleki hayatları ciddi bir şekilde etkilenmektedir. UCARE ve ACARE merkezleri bu hastaların tanı ve tedavilerinin en uygun şartlarda ve güncel algoritmalarla yapılmasını hedeflemektedir. UCARE/ACARE merkezlerinden birisi olarak bizim de hedefimiz hem hastaların tedavi yönetimini en iyi şekilde uygulamak, hem de diğer merkezler ile işbirliği sağlayarak, bu alanda yapılacak olan çalışmalara katılıp bilimsel literatüre katkıda bulunmaktır” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Deprem bölgesinden getirilen köpekler rehabilite ediliyor

Deprem bölgesinden getirilen köpekler rehabilite ediliyor

Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle şehitlik ziyaret edildi

Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle şehitlik ziyaret edildi

Başkan Yalçın'ın Kudüs hassasiyeti

Başkan Yalçın'ın Kudüs hassasiyeti

Başkan Yalçın, 'Allah Kudüs'te sıkıntı çeken kardeşlerimizi sıkıntılarından kurtarsın'

Başkan Yalçın, “Allah Kudüs’te sıkıntı çeken kardeşlerimizi sıkıntılarından kurtarsın”

Şehit polisler dualarla anıldı

Şehit polisler dualarla anıldı

PFDK'dan Kayserispor'a ceza

PFDK’dan Kayserispor’a ceza

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

4
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

5
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

6
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ümit Özdağ: 'Kemal bey, eğer Sırrı Sakık yalan söylüyorsa çıksın açıklasın'

Ümit Özdağ: 'Kemal bey, eğer Sırrı Sakık yalan söylüyorsa çıksın açıklasın'

Kayseri'ye 12 körüklü otobüs daha geldi

Kayseri'ye 12 körüklü otobüs daha geldi

DAHA FAZLA
Özhaseki'ye göre millet ittifakı: Ayrı dünyaların insanı

Özhaseki'ye göre millet ittifakı: Ayrı dünyaların insanı

'Her an her şey değişebilir'

'Her an her şey değişebilir'

Aday adayları için gergin bekleyiş sürüyor

Aday adayları için gergin bekleyiş sürüyor

Erciyes'te Nisan karı

Erciyes'te Nisan karı

KAYMÜDER Başkanı Gözütok: 'Bu siyasilerle bu iş olmuyor'

KAYMÜDER Başkanı Gözütok: 'Bu siyasilerle bu iş olmuyor'