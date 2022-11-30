ERÜ Hastaneleri Uyku Bozuklukları Merkezi sertifikalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı bünyesinde hizmet veren Uyku Bozuklukları Merkezi, Türk Uyku Tıbbi Derneği (TUTD) tarafından 5 yıllığına reakredite edildi.

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  • 30.11.2022 12:06
  • Güncelleme: 30.11.2022 13:26
ERÜ Hastaneleri Uyku Bozuklukları Merkezi sertifikalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı bünyesinde hizmet veren Uyku Bozuklukları Merkezi, Türk Uyku Tıbbi Derneği (TUTD) tarafından 5 yıllığına reakredite edildi.

ERÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, TUTD Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Nöroloji Derneği (TND) Uyku Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları, reakredite olan Uyku Bozuklukları Merkezi hakkında yaptığı açıklamada, “Uyku Bozuklukları Merkezimiz, uluslararası standartlarda, tüm uyku bozuklukları ve uyku ile ilişkili hastalıkları teşhis ve tedavi edebilir. Uyku bozuklukları ile ilişkili konularda araştırma yapabilir, teknik ve bilimsel yeterlilik düzeyindedir ve bu yüzden TUTD tarafından Yenilenmiş Akreditasyon Sertifikasını almaya hak kazanmıştır” diye konuştu.

Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Uyku Bozuklukları Merkezi, Türkiye’nin en eski uyku merkezlerinden biridir. İlk akreditasyonu 26.09.2002 yılında olmuş, o tarihten beri düzenli olarak reakredite olmuş, uyku hekimi ve teknisyeni yetiştiren, hasta hizmeti ile birlikte uyku ile ilgili araştırmaların da yapıldığı bir merkezdir” ifadelerini kullandı.

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İHA

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