ERÜ Hastanelerinden, Kitap Sevenler İçin Bir İlk

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, ERÜ Hastanelerinden sağlık hizmeti alan hastalar için yeni bir düzenleme yaptıklarını açıkladı.

PAYLAŞ
  • 08.11.2022 14:55
  • Güncelleme: 08.11.2022 15:05
ERÜ Hastanelerinden, Kitap Sevenler İçin Bir İlk
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, ERÜ Hastanelerinden sağlık hizmeti alan hastalar için yeni bir düzenleme yaptıklarını açıkladı.

Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, kitap sevenler için oluşturulan kütüphane ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada; “Kitap seven insanlar olarak sevgimizi paylaşmak ve çoğaltmak istedik. Bu motivasyonla hem servisimize hem de polikliniğimize kütüphane kurduk. Kısa sürede kütüphanemiz dünya klasiklerinden, kısa öykülere, çocuk kitaplarından dergilere kadar çok sayıda farklı kitapla doldu. Hem bekleyen hastalarımız hem de personelimiz kütüphanemizden faydalanmaya başladı. En kıymetli şey zamanın kadim dostu olan kitaplarla geçirilmesi ve bu kitapların hastalarımızın şifasına eşlik etmesini diliyorum” diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, “Hastanemiz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniği ve Kliniğinde, kitap seven dostlarımız için ilk defa oluşturulan kütüphaneye katkılarından dolayı Başhekim Yardımcısı, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Özyazgan ile Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu’na çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor - Konyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor - Konyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Rektörler ERÜ'de Bir Araya Geldi

Rektörler ERÜ'de Bir Araya Geldi

Rektör Altun, Erciyes Teknopark 'da İncelemelerde Bulundu

Rektör Altun, Erciyes Teknopark 'da İncelemelerde Bulundu

ERÜ Hastanelerinde Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekildi

ERÜ Hastanelerinde Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekildi

ERÜ Hastanelerinden, Kitap Sevenler İçin Bir İlk

ERÜ Hastanelerinden, Kitap Sevenler İçin Bir İlk

Türk tarihini eserleri ile yaşatıyor

Türk tarihini eserleri ile yaşatıyor

Çok Okunanlar
1
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

4
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

5
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

6
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SGK İl Müdürü Hasgül: ''İşçimizin sigorta pirimi ile göçmen finansmanı yapılmıyor'

SGK İl Müdürü Hasgül: “‘İşçimizin sigorta pirimi ile göçmen finansmanı yapılmıyor”

Kayserisporlu Mame Thiam'a Dünya Kupası yolu gözüktü

Kayserisporlu Mame Thiam’a Dünya Kupası yolu gözüktü

DAHA FAZLA
Bünyan Naci Baydemir A.İ.H.L'de toplu açılış töreni gerçekleştirildi

Bünyan Naci Baydemir A.İ.H.L'de toplu açılış töreni gerçekleştirildi

Kayserispor'da Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı ile sözleşme uzatıldı

Kayserispor’da Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı ile sözleşme uzatıldı

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Taşyapan, Yeşilhisar'daki çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Taşyapan, Yeşilhisar’daki çalışmaları yerinde inceledi

Bölgesel Amatör Lig: Develigücü: 4 - Yahşihanspor: 4

Bölgesel Amatör Lig: Develigücü: 4 - Yahşihanspor: 4

Tuna Life Center Alışveriş Merkezi'nde eğlenceli hafta sonu

Tuna Life Center Alışveriş Merkezi'nde eğlenceli hafta sonu