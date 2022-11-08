ERÜ Hastanelerinden, Kitap Sevenler İçin Bir İlk

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, ERÜ Hastanelerinden sağlık hizmeti alan hastalar için yeni bir düzenleme yaptıklarını açıkladı.

Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, kitap sevenler için oluşturulan kütüphane ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada; “Kitap seven insanlar olarak sevgimizi paylaşmak ve çoğaltmak istedik. Bu motivasyonla hem servisimize hem de polikliniğimize kütüphane kurduk. Kısa sürede kütüphanemiz dünya klasiklerinden, kısa öykülere, çocuk kitaplarından dergilere kadar çok sayıda farklı kitapla doldu. Hem bekleyen hastalarımız hem de personelimiz kütüphanemizden faydalanmaya başladı. En kıymetli şey zamanın kadim dostu olan kitaplarla geçirilmesi ve bu kitapların hastalarımızın şifasına eşlik etmesini diliyorum” diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, “Hastanemiz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniği ve Kliniğinde, kitap seven dostlarımız için ilk defa oluşturulan kütüphaneye katkılarından dolayı Başhekim Yardımcısı, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Özyazgan ile Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu’na çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.