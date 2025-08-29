ERÜ Hastanelerine Son Teknoloji Laparoskopi Cihazları Kazandırıldı

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Bahadır Öz, kliniğin sadece Kayseri değil, bölge genelinde birçok hastaya hizmet verdiğini belirterek, "Günümüzde laparoskopik cerrahi, minimal invaziv yaklaşımın sağladığı avantajlar sayesinde öncelikli tercih haline gelmiştir. Bu yöntemler, daha az doku travması, hızlı iyileşme süreçleri ve düşük komplikasyon oranları ile hasta memnuniyetini artırmaktadır" dedi.

Prof. Dr. Öz, kliniğin geniş bir yelpazede laparoskopik operasyonlar gerçekleştirdiğini ve yıllık ortalama 2.000’in üzerinde minimal invaziv cerrahi vaka uygulandığını vurguladı. Yeni laparoskopi kulelerinin, ileri düzey görüntüleme ve enerji sistemleri ile donatılmış olması, tedavi süreçlerinin etkinliğini artıracak ve cerrahi eğitim kalitesini yükseltecek.

Minimal invaziv cerrahinin, postoperatif ağrıyı azaltması, hastanede kalış süresini kısaltması ve daha küçük cerrahi kesilerle yapılabilmesi gibi avantajları olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Öz, "Cerrahi pratiğin evrildiği günümüzde, minimal invaziv yöntemler hem hasta konforu hem de klinik sonuçlar açısından büyük avantajlar sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Son teknoloji laparoskopi cihazlarının, yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve gelişmiş enerji sistemleri ile cerrahi uygulamaları daha güvenli ve etkin hale getireceğini belirten Prof. Dr. Öz, bu kıymetli yatırımı gerçekleştiren üniversite yönetimine teşekkür etti.