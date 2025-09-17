ERÜ Hastanesi Acil Servisi Ultrasonu ile hızlı tanı ve müdahale

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ertuğrul Aslan, Acil servisteki ultrasonografi uygulamalarının, radyolojideki ultrasonografi uygulamalarına göre amaç, kapsam ve zaman (hızlılık) bakımından farklılık arz ettiğini söyledi.

Hızlı Tanı Koyma, Erken Tedavi ve Müdahale Önemli

Acil Tıp AD. Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ertuğrul Aslan, Acil Servise kazandırılan yeni ultrason cihazı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Acil servisteki ultrasonografi cihazıyla travma, solunum zorluğu, hipotansiyon, presenkop/senkop, kardiyopulmoner arrest, endotrakeal tüp yeri doğrulama, göğüs ağrısı, karın ağrısı, periferik ve santral damar yolu uygulamaları, vena kava inferior çap ölçümü, torakal ve abdominal boşluklardan sıvı ponksiyonu, ekokardiyografik değerlendirmeler, yumuşak dokuda yabancı cisim tespitleri ve çıkarılması, kafa içi basınç artışı değerlendirilmesi/optik sinir kılıfı çap ölçümü vs gibi uygulamalar ve müdahaleler, acil tıp hekimi tarafından radyoloji birimindeki ultrasonografi sürecine kıyasla çok daha hızlı gerçekleştirilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Kritik Hastaların Yatak Başında Değerlendirip Hızlı Tanı ve Müdahale Edilmesi Hayati Önem Arz Etmektedir.

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ertuğrul Aslan, “Kritik hastaların Radyoloji birimine gönderilerek ultrasonografik muayenesinin gerçekleştirilmesi hasta sağlığı ve güvenliği açısından uygun olmamaktadır. Acil serviste var olan ultrasonografi cihazı ile kritik hastaları yatak başında değerlendirip hızlı tanı ve müdahale edilmesi hayati önem arz etmektedir. Kardiyoloji, genel cerrahi vb. konsültan branşların hastaya müdahale etmesi gerektiği klinik durumlarda, acil servisteki ultrasonografi cihazı ile tıbbi işlemler zamanında ve vakit kaybetmeden yapılmaktadır. ” dedi.

Hekimlerimiz, Tıpta Uzmanlık Eğitimleri Boyunca İleri Acil Ultrasonografi Eğitimi ve Tecrübesi Edinmektedirler.

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ertuğrul Aslan, “Ülkemizde ve dünyada acil tıp uzmanlık eğitim programlarından mezun olan asistanların önemli bir kısmı, uzmanlık eğitimleri boyunca ileri acil ultrasonografi eğitim ve tecrübesi de edindikten sonra mezun olmaktadırlar. Anabilim dalımızdan mezun olan asistanlarımız uzman olarak göreve başladıkları acil servislerde ultrasonografi cihazını rahatlıkla kullanabileceklerdir.” şeklinde konuştu.