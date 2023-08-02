ERÜ İİBF'de 41. Mezuniyet Heyecanı

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı 41.Dönem mezunlarını verdi. Program çerçevesinde 278 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 20. Dönem Milletvekili ve Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Yılmaz, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesinin, Erciyes Dağından esinlendiğini ve hep zirvede yer almayı hedeflemekte olduğunu belirterek, "Erciyes Üniversitesi ihtiyaç halinde her zaman elini taşın altına koymuştur. TURKOVAC aşısı bunun en güzel örneğidir. Ülkemizin ihtiyacı olan bu çalışmalarda öncelikle üniversitemize sonra toplumla barışık olarak şehrimize, ülkemize ve dünyaya katkılar sağlamak istiyoruz. Ve bunları yaparken tabiki sağlıkta, mühendislikte, sosyal bilimlerde ve özellikle ziraat alanında son dönemde yaptığımız çalışmalar kendini göstermektedir. Ancak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz ’de köklü geçmişi, saygın öğretim üyeleri ve daha önceden mezun verdiği bugünde mezun edeceği öğrencilerimizle gerçekten üniversitemizin daha yukarılara çıkmasında, zirveye doğru yaklaşmasında çok önemli katkılar sağlayan bir fakültemizdir” dedi.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Rektör Prof. Dr. Altun “Eğitim-Öğretim ömür boyu devam eden bir süreçtir. Diplomayı aldıktan sonra meslek hayatı artık elimize geçti çalışmaya son diye bir şey kabul edilemez. Lütfen ömür boyu öğrenmeye önem verin. Dünyadaki gelişmelerden uzak kalmayacak şekilde, mesleki argümanlar olarak kendimizi hazır duruma getirmek zorundayız. Ve şunu unutmayın ki mesleğinizi sevdiğiniz zaman zaten başarıda gelecektir" dedi.

ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili ise yaptığı konuşmada fakülteleri hakkında bilgiler vererek, “Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi uzun bir geçmişe sahip olan ve ilk kurulduğu günden itibaren rekabetçi, katılımcı, üretken ve araştırmacı bir fakülte olmayı amaç edinmiştir. Dünyada ve ülkemizde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri arasında hep en önde yer alan bir fakültedir" dedi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Mıakhpul Mırsalııeva, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezuniyet töreni öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.