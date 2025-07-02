ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 681 Yeni Mezun

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Çıtak, 20. Dönem Kayseri Milletvekili ve Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Yılmaz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, “Erciyes Üniversitesi'nin sahip olduğu marka değerini her geçen gün artırmaya gayret ediyoruz. Ve özellikle sadece ülkemizde değil, yurt dışında da kendisinden söz ettiren, saygınlığı yüksek olan bir Yüksek Öğretim Kurulu'nun kurumu olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Konuşmasında öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Altun, "Siz sevgili öğrenciler, şunu hiçbir zaman unutmayın: Hayat boyu öğrenme bence devam etmektedir. Kendinizi, diplomayı alarak ‘bu iş burada bitti, bundan sonra çalışmak yok, okumak yok’ olarak değil; her daim farklı eğitimlerle, farklı kurslarla kendinizi geliştirmeye, ülkeye hizmet etmeye devam etmenizi canı gönülden istiyoruz” diye konuştu.

Mezun olan öğrencileri ve velileri de tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun, “Sevgili velilerimiz, bizlere evlatlarınızı emanet etmiştiniz. Bizler de sizlere onları bir meslek erbabı olarak bugün teslim ediyoruz. Lütfen evlatlarınız üniversiteden hiçbir zaman uzak kalmasın. Onlar Erciyes Üniversitesi'ni çok farklı kurum ve kuruluşlarda temsil edeceklerdir. Ve bu temsillerinde de eminim şu ana kadarki mezunlarımızı düşünürsek her daim başarılı olacaklarından yana olumsuz yönde hiçbir şüphemiz yok” şeklinde konuştu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Çıtak ise konuşmasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hakkında bilgi vererek, “Fakültemiz, Erciyes Üniversitesi'nin kurucu iki fakültesinden biri olarak köklü bir geleneğe sahip kurumsal kimliğiyle Türkiye çapında da önemli iktisadi idari bilimler fakülteleri arasında yer almaktadır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencisi Aybüke Işık, mezun olan öğrenciler adına konuşma yaparak, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Mezuniyet töreni öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.