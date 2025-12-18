ERÜ ile Çelebi Hava Servisi İş Birliği Yapacak

Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, teorik bilginin yanında pratik uygulamaların yaygınlaşmasının gençlerin gelişimine büyük katkılar sağladığına dikkat çekerek, iş birliği protokolünün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çelebi Hava Servisi Güney Bölge İnsan Kaynakları Müdürü Gökçe Kulaksızoğlu da konuşmasında Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğrencileri ile Çelebi olarak uzun yıllardır çalıştıklarına dikkat çekerek, “Bu işbirliğimizle daha da güçlenerek çalışma alanımızın da genişleyeceğini düşünüyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Çelebi Hava Servisi İnsan Kaynakları Müdürü Gökçe Kulaksızoğlu iş birliği protokolüne imza attı.

İmzalanan protokol kapsamında; Çelebi ile ERÜ havacılık yönetimi işbirliğinde, sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu yüksek düzeyde teorik ve uygulama bilgisine sahip insan kaynağının yetiştirilmesi, öğrencilerin Çelebi bünyesinde sertifikalı eğitimlerini almaları ve bu eğitimleri başarı ile tamamlamış olan öğrencilerin Çelebi’nin istihdam programları dahilinde işe alımlarda öncelikli olmaları sağlanacak.