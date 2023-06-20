ERÜ ile Coursera Online Eğitim Platformu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile dünyanın en büyük çevrimiçi öğrenme platformlardan biri olan Coursera Online Eğitim Platformu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

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  • 20.06.2023 16:41
  • Güncelleme: 20.06.2023 17:34
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ERÜ ile Coursera Online Eğitim Platformu arasında iş birliği protokolü imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile dünyanın en büyük çevrimiçi öğrenme platformlardan biri olan Coursera Online Eğitim Platformu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük toplantı salonunda düzenlenen protokol imza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, imzalanan iş birliği protokolünün üniversitedeki akademisyen ve öğrencilere önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekti. Rektör Altun, “Üniversitemizin uluslararasılaşması yönünde önemli katkılar sağlayacağını düşündüğümüz bir protokolü imzalamaktayız. Uluslararasılaşması konusunda kendi içerimizde nasıl adımlar atabileceğimizin her zaman çalışmalarını yapmaktayız. Teşvik noktasında özellikle akademisyenlerimizi araştırma alanlarında etkin olarak teşvik edebilmek için yeni teşvik kriterleri geliştirme gayreti içerisinde de olmaya devam ediyoruz” dedi.

Coursera Ortaklıklar Direktörü Pedro Moura da protokolün düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Moura, “Öncelikle, bu törene bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kadar hızlı değişen bir dünyada başarılı olmak için öğrencilere gerekli becerileri sağlayabileceğimiz uzun süreli bir ortaklık kurmak için sizlerle işbirliği yapmak Coursera olarak bizim için bir zevktir, bu yüzden, bunun üzerine inşa edeceğimiz ilk kilometre taşı olacağına inanıyorum. Sizinle ve ayrıca ekiplerinizle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Üniversitenizin artık Coursera ailesinin bir parçası olması harika” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Altun ve Coursera Ortaklıklar Direktörü Pedro Moura arasında iş birliği protokolüne imza atıldı.

Gerçekleştirilen protokol kapsamında; özellikle araştırma grupları bünyesinde çalışmakta olan öğretim elemanları ve öğrencilerin araştırma becerilerinin arttırılması amaçlanmakta.

Bu plan çerçevesinde ERÜ mensubu öğretim elemanları ve öğrenciler Coursera bünyesindeki yüzlerce kurs içerisinden ihtiyaç duydukları kursları ücretsiz olarak alabilecek, kursları başarı ile tamamladıklarında ise kurs sertifikalarına sahip olabilecekler.

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İHA

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