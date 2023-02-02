ERÜ ile Erciyes Anadolu Holding arasında işbirliği protokolü imzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Erciyes Anadolu Holding arasında Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin öğrenim gördükleri mühendislik alanlarında teknolojik açıdan beceri ve deneyim kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

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  • 02.02.2023 16:39
  • Güncelleme: 02.02.2023 18:53
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ERÜ ile Erciyes Anadolu Holding arasında işbirliği protokolü imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Erciyes Anadolu Holding arasında Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin öğrenim gördükleri mühendislik alanlarında teknolojik açıdan beceri ve deneyim kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Erciyes Anadolu Holding’de düzenlenen imza töreninde konuşan Erciyes Anadolu Holding Yatırım, İştirakler ile İş Geliştirme ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu CEO Yardımcısı Murat Aksu, işbirliği protokolüne desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a teşekkür etti.

Aksu, “Ülkemizin en köklü araştırma üniversitelerinden dolan Erciyes Üniversitesi ile bugün önemli bir protokol imzaladık. 3 ayrı bölümde öğrencilerimizin, son bölümlerini tesislerimizde geçirmelerini, proje yapmalarını ve eğitimlerini sonlandırırken iş hayatında tecrübe kazanmalarını sağlayacak bir işbirliğine adım atıyoruz. Bu işbirliğinin hem Erciyes Üniversitesi’ne, hem şirketimize, hem de Kayseri’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında imzalanan işbirliği protokolünün önemine dikkat çekti. Rektör Altun, “Ülkemizin önde gelen holdingleri arasında yer alan Erciyes Anadolu Holding’de öğrencilerimizin uygulama alanı bulmalarında etkin olarak imkân yakalayacak olmalarını çok önemsiyoruz. Bu işbirliğinin ülkemize, şehrimize, üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İmzaladığımız protokolün gerek sanayi boyutu ile gerekse de öğrencilerimizin meslek hayatına geçerken ki kazanımlarına çok büyük katkıları olacağını düşünüyor, Erciyes Anadolu Holding yöneticilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin öğrenim gördükleri mühendislik alanlarında teknolojik açıdan beceri ve deneyim kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen işbirliği protokolüne, Rektör Altun ve CEO Yardımcısı Aksu tarafından imza atıldı.

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İHA

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