ERÜ ile Kadem arasında iş birliği protokolü imzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kayseri İl Temsilciliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

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  • 28.11.2022 16:32
  • Güncelleme: 28.11.2022 17:57
ERÜ ile Kadem arasında iş birliği protokolü imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kayseri İl Temsilciliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, KADEM Kayseri İl Temsilcisi Sibel Göç Karaosmanoğlu katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, imzalanan protokol ile güzel çalışmalar ortaya çıkacağını belirterek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

KADEM Kayseri İl Temsilcisi Sibel Göç Karaosmanoğlu ise konuşmasında imzalanan protokol dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile KADEM Kayseri İl Temsilcisi Sibel Göç Karaosmanoğlu tarafından iş birliği protokolüne imza atıldı.

Protokol gereği ERÜ, Kadem tarafından Kayseri ve ilçesi sınırları içinde kadınların ve gençlerin gelişimlerini destekleyecek çalışmalar, atölyeler, eğitimler, seminerler çalıştaylar, konferanslar, sempozyumlar kurslar ve yarışmalar düzenlenecek.

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İHA

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