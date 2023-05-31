ERÜ ile KAYDEM Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi iş birliği yapacak

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından kurulan KAYDEM Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi'nde yürütülen ERVA Erdemlerimizle Varız proje ekibi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'u ziyaret etti.

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  • 31.05.2023 16:28
  • Güncelleme: 31.05.2023 17:56
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ERÜ ile KAYDEM Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi iş birliği yapacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından kurulan KAYDEM Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi’nde yürütülen ERVA Erdemlerimizle Varız proje ekibi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’u ziyaret etti.

ERVA Erdemlerimizle Varız Proje Koordinasyon Başkanı Esra Kuşkaya ve proje ekibi Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’u makamında ziyaret etti. Ziyarette yürütülen “Erdemlerimizle Varız Projesi” hakkında bilgiler veren Proje Koordinasyon Başkanı Esra Kuşkaya, projenin 2022 yılından itibaren Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 35 pilot okulda uygulandığını söyledi.

Proje Koordinasyon Başkanı Esra Kuşkaya, proje yazım aşamasında ortaya çıkan gereksinimlerle ilgili, "Milli manevi kültürel değerlerimizi yansıtan sosyal medya ve dijital içeriklerin oluşturulması için Erciyes Üniversitesi ile iş birliği içerisinde olmak istiyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da ziyarette yaptığı konuşmasında projenin önemine dikkat çekti. Gelecek hafta içerisinde Fakülte Dekan ve Dekan Yardımcıları ile ERVA Erdemlerimizle Varız proje ekibinin katılımıyla etraflı bir toplantı gerçekleştirerek iş birliği çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

İHA

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