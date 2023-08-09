ERÜ ile Kazakistan Atyrau Kh. Dosmuhamedov Devlet Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kazakistan Atyrau Kh. Dosmuhamedov Devlet Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde iki üniversite arasında 'Akademik, Öğrenci Değişimi ve ERÜ Kaşgarlı Mahmud Türkçe Öğretim Araştırma Uygulama Merkezi (ERÜTÖMER)' çerçevesinde iş birliği gerçekleştirilecek.

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  • 09.08.2023 17:52
  • Güncelleme: 09.08.2023 19:34
ERÜ ile Kazakistan Atyrau Kh. Dosmuhamedov Devlet Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kazakistan Atyrau Kh. Dosmuhamedov Devlet Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde iki üniversite arasında “Akademik, Öğrenci Değişimi ve ERÜ Kaşgarlı Mahmud Türkçe Öğretim Araştırma Uygulama Merkezi (ERÜTÖMER)” çerçevesinde iş birliği gerçekleştirilecek.

ERÜ Senato Salonu’nda düzenlenen imza törenine ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun,Rektör Yardımcısı Prof. Dr.M. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Hakan Aydın Atyrau Kh. Dosmuhamedov Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Askhat Chukurov, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, ERÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. Turgut Koçoğlu, ERÜ TÖMER Müdür Yardımcısı Emre Gökduman, Atyrau Kh. Dosmuhamedov Devlet Üniversitesinde görevli ERÜ Türk Dili Bölümü Öğr. Gör. Dr. Lütfiye Güvenç, Atyrau Kh. Dosmuhamedov Devlet Üniversitesi Uluslararası Ofis Başkanı Karlygash Ashirkhanova ve ERÜ TÖMER tarafından düzenlenen yaz okulu programına katılan Atyrau Kh. Dosmuhamedov Devlet Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, imzalanan protokolün önemine dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Altun, “Erciyes Üniversitesi Türkiye’nin köklü üniversitelerinden birisidir. Araştırma Üniversitesi olarak yer alan bir üniversitedir. Sağlık ile mühendislik, sosyal bilimler ve ziraat alanında çok etkin çalışmalar yapmaktadır. Erciyes Üniversitesi 5 bin 300 öğrencisi 2 bin 200 akademisyen ve 5 bin 100 idari personeli olan köklü bir üniversiteyiz. TURKOVAC aşısını bulan ve bunu dünyaya armağan eden bir üniversiteyiz” dedi

Dil konusunda eğitim ve edebiyat fakültelerinin güçlü fakülteler arasında olduğunun da altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, “Sizin gibi genç arkadaşlarımızı üniversitemizde dil eğitimi için görmek istiyoruz. Devamında da üniversitemize de gelmenizi ve eğitim hayatlarınızı sürdürmenizi istiyoruz. Bizim şu anda yabancı uyruklu öğrenci olarak 3 bin 220 ye yakın öğrencimiz var ve 107 farklı ülkeden geliyorlar. Biz bu manada uluslararasılaşma ile ilgili kendini ispatlamış ve bu çalışmalarını devam ettiren bir üniversiteyiz” diye konuştu.

Atyrau Kh. Dosmuhamedov Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Askhat Chukurov da konuşmasında ev sahipliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Altun ve protokolün düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aydın ise konuşmasında Türk Dünyası ile yapılan iş birliği anlaşmalarına önem verdiklerinin altını çizerek, “Üniversitemizin tüm iş birliği anlaşmaları önemli ancak Türk dünyası ile yapılan anlaşma ve protokoller daha önemli ve bizi mutlu ediyor. Türk devletleri teşkilatı bağlamında Ulusal ölçeklerde de bu iş birliklere de önem veriliyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Atyrau Kh. Dosmuhamedov Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Askhat Chukurov arasında iş birliği protokolüne imza atıldı.

Törenin sonunda ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’a Atyrau Kh. Dosmuhamedov Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Askhat Chukurov tarafında geleneksel şapan kıyafeti hediye edildi.

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İHA

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