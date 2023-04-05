ERÜ ile Koop-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Koop-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde 4-D statüsündeki işçilerin 2020-2021 yıllarından kalan geriye dönük alacakları ödenecek.

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  • 05.04.2023 12:33
  • Güncelleme: 05.04.2023 13:46
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ERÜ ile Koop-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Koop-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde 4-D statüsündeki işçilerin 2020-2021 yıllarından kalan geriye dönük alacakları ödenecek.

Rektörlük toplantı Salonu’nun da düzenlenen imza törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan,Prof. Dr. Sultan Taşcı, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Koop-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İdris Güven ve yönetim kurulu üyeleri ile daire başkanları katıldı.

İmza töreninde konuşan Koop-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İdris Güveni imzalanan ek protokolden dolayı ERÜ Yönetimine teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Personelin özlük haklarını her zaman önemseyen bir yönetim anlayışı içerisinde olduklarına dikkat çeken Rektör Altun, “Bizler çalışanlarımızın hak kaybı olmaması ve özellikle kamu çerçeve protokolü çerçevesinde gerekli haklarının ödenmesi için bugün bir araya gelerek, bir ek protokol imzalamaktayız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi idari personelimizin özlük haklarında takipçi olacağımızı ve gerekli adımları her zaman atacağımızı göreve geldiğimiz ilk günden beri açıklıyoruz. İmzalanan ek protokolün hayırlara vesile olmasını dilerim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Koop-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İdris Güven tarafından toplu iş sözleşmesi ek protokolüne imza atıldı.

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İHA

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