ERÜ ile Koop-İş Sendikası Arasında Ek Protokol imzalandı

 Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Koop-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında 4-D statüsündeki işçilerin 2020-2021 yıllarından kalan geriye dönük alacakları ödenecek.

PAYLAŞ
  • 05.04.2023 16:11
  • Güncelleme: 05.04.2023 16:11
  • 108
ERÜ ile Koop-İş Sendikası Arasında Ek Protokol imzalandı

Rektörlük toplantı Salonu’nun da düzenlenen imza törenine Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sultan Taşcı, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Koop-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İdris Güven ve yönetim kurulu üyeleri ile daire başkanları katıldı.

İmza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu. Personelin özlük haklarını her zaman önemseyen bir yönetim anlayışı içerisinde olduklarını söyleyen Rektör Altun, “Bizler çalışanlarımızın hak kaybı olmaması ve özellikle kamu çerçeve protokolü kapsamında gerekli haklarının ödenmesi için bugün bir araya gelerek, bir ek protokol imzalamaktayız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi idari personelimizin özlük haklarında takipçi olacağımızı ve gerekli adımları her zaman atacağımızı göreve geldiğimiz ilk günden beri açıklıyoruz. İmzalanan ek protokolün hayırlara vesile olmasını dilerim” diye konuştu. 

Koop-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İdris Güven de imzalanan ek protokolden dolayı ERÜ yönetimine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Koop-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İdris Güven tarafından toplu iş sözleşmesi ek protokolüne imza atıldı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı

Karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı

Başkan Gülsoy: 'Togg'un satışı yapılan yerlerde 'teslim merkezi' olacak'

Başkan Gülsoy: 'Togg'un satışı yapılan yerlerde 'teslim merkezi' olacak'

Geçici Köpek Bakım Evi, deprem bölgesinden gelen hayvanlara ev sahipliği yapıyor

Geçici Köpek Bakım Evi, deprem bölgesinden gelen hayvanlara ev sahipliği yapıyor

Mescid-i Aksa'da İsrail Terörü

Mescid-i Aksa'da İsrail Terörü

Bakan Yanık'tan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' teşekkürü

Bakan Yanık'tan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' teşekkürü

Hacılar Kaymakamı ve belediye başkanı çocuklarla eğlendi

Hacılar Kaymakamı ve belediye başkanı çocuklarla eğlendi

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

4
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

5
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

6
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Talasgücü Belediyespor – Yahşihanspor: 6-0

Talasgücü Belediyespor – Yahşihanspor: 6-0

DAHA FAZLA
ERÜ ile Koop-İş Sendikası Arasında Ek Protokol imzalandı

ERÜ ile Koop-İş Sendikası Arasında Ek Protokol imzalandı

Hulusi Akar, Kayseri'den Liste Başı

Hulusi Akar, Kayseri’den Liste Başı

Kocasinan'da, evlendirme memurluğu ve nikah salonu hizmete başladı

Kocasinan’da, evlendirme memurluğu ve nikah salonu hizmete başladı

Baro Başkanı Köse, 'Biz hukuk dışında eğilmeyen avukatlarız'

Baro Başkanı Köse, “Biz hukuk dışında eğilmeyen avukatlarız”

Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm 2. Etap'ta yatay yapılar yıkımları başladı

Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm 2. Etap'ta yatay yapılar yıkımları başladı