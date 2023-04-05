ERÜ ile Koop-İş Sendikası Arasında Ek Protokol imzalandı

Rektörlük toplantı Salonu’nun da düzenlenen imza törenine Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sultan Taşcı, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Koop-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İdris Güven ve yönetim kurulu üyeleri ile daire başkanları katıldı.

İmza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu. Personelin özlük haklarını her zaman önemseyen bir yönetim anlayışı içerisinde olduklarını söyleyen Rektör Altun, “Bizler çalışanlarımızın hak kaybı olmaması ve özellikle kamu çerçeve protokolü kapsamında gerekli haklarının ödenmesi için bugün bir araya gelerek, bir ek protokol imzalamaktayız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi idari personelimizin özlük haklarında takipçi olacağımızı ve gerekli adımları her zaman atacağımızı göreve geldiğimiz ilk günden beri açıklıyoruz. İmzalanan ek protokolün hayırlara vesile olmasını dilerim” diye konuştu.

Koop-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İdris Güven de imzalanan ek protokolden dolayı ERÜ yönetimine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Koop-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İdris Güven tarafından toplu iş sözleşmesi ek protokolüne imza atıldı.