ERÜ ile National Women's Teacher Training Üniversitesi arasında iş birliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kazakh National Women’s Teacher Training Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kazakh National Women’s Teacher Training Üniversitesi’nde düzenlenen imza törenine; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kazakh National Women’s Teacher Training Üniversitesi Rektörü Dr. Gulmira Qanay ile akademisyenler katıldı.

İmza töreninde konuşan Rektör Altun, işbirliği protokolünün önemine dikkat çekti. Akademisyen ve öğrenci değişim alanları başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışma yapacaklarına dikkat çeken Rektör Altun, protokolün düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmalarından ardından akademisyen ve öğrenci değişimi ile bilimsel alanda birçok işbirliğinin gerçekleştirileceği işbirliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile Rektör Dr. Gulmira Qanay tarafından imza atıldı.