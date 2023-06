ERÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yazıcı: “Orta Anadolu’nun en iyi iletişim fakültelerinden birisiyiz”

Yazıcı, “Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak, bölgenin, Orta Anadolu’nun eli yüzü düzgün, eğitimiyle, fiziksel donatılarıyla en iyi iletişim fakültelerinden bir tanesiyiz diye iddiamız var” açıklaması yaptı.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fikret Yazıcı, Kayseradar ve Radyoradar ortak yayınında ‘Konuşacaklarımız Var’ programına konuk oldu. Sunucular Salih Zeki Çetin ve Melih Kamış’ın sorularını cevaplayan Yazıcı, Türkiye’deki iletişim fakültelerinin 60’ı geçtiğini söyledi. İletişim fakültelerinde sektöre ve geleneksel basın olarak adlandırılan basılı medya mecralarına içerik üreten öğrenciler yetiştirdiklerini belirten Yazıcı, “İletişim fakültelerinde bölümler birbirine çok benziyor. Ana bölümler gazetecilik, radyo televizyon sinema ya da halkla ilişkiler ve tanıtım bölümleri var. Ana bölüm başkanlıkları Türkiye’deki birçok iletişim fakültesinde bulunuyor. Bu bölümlerden özellikle gazetecilik ana bilim dalında sektöre ve geleneksel basın olarak adlandırdığımız basılı medya mecralarında içerik üreten arkadaşları yetiştiriyoruz. İki yıllık teknik bölümlerde biraz ara elemanlar, tamir yapan elemanlar yetişiyor ama biz iletişim fakültesinde gazeteci, program yapımcısı, akademisyen, halkla iletişim ve tanıtım uzmanı, reklamcı yetiştiriyoruz. Yani işin mutfağında bizzat üreten çalışan, fikir işçilerini yetiştiriyoruz. Bizden mezun olanlar kamera karşısında kendisine kariyer sağlayacak arkadaşlar olabilir. Muhabirlik, sunuculuk, radyo programı, program hazırlayan, prodüktörlük yapan arkadaşlarımız var. Gazetelerde sayfa tasarımı, editörlük dahil olmak üzere, muhabirlik, genel yayın yönetmenliği, foto muhabirliği, reklam yazarlığı, prodüksiyon şirketlerinde güzel işler yapan arkadaşlar var. Kendi işini kurup medya işlerine atılanlar var, kendi gazetesini dergisini çıkartanlar var. Biz alanında iletişim fakültesinde hem geleneksel medya hem de dijital medyaya içerik üreten arkadaşlar yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu.

‘BU YIL UZAKTAN ÖĞRETİM BÖLÜMÜ AÇTIK’

Erciyes Üniversitesi İletişim fakültesinde her bölüm için 80 kontenjan açtıklarını dile getiren Yazıcı bu yıl normal ve ikinci öğretimin dışında uzaktan öğretim bölümü de açtıklarını söyledi. Yazıcı, “Biz İletişim Fakültesinde ki her 3 bölüm için 80 öğrenci kontenjan açıyoruz. Bizin ikinci öğretimimizde var bu yıl oraya da kontenjan olarak tam kapasite alacağız. Bir de bu yıl uzaktan öğretimimiz var. Aslında üçüncü öğretim gibi de diyebiliriz. Onu da pandemi döneminde YÖK’ün tavsiyesi ile üçüncü öğretim açtık. Tamamen, yüzde yüz uzaktan eğitim. Bazı problemler var tamamen uzaktan eğitim vermenin problemleri var bunları deneyimliyoruz, eksiklikleri kapatmaya çalışıyoruz. Oraya da YÖK 50 öğrencilik kontenjan ayırdı. 50 öğrenci oraya giriyor. Her üç bölümden uzaktan öğretim 50’şer, normal ve ikinci öğretim de 80’er öğrenci kontenjanımız var ama bu kontenjanlar biraz aşılıyor. Yabancı uyruklu arkadaşlarımız geliyor. Bölüm birincilerine kontenjan ayrılıyor, yatay ve dikey geçiş öğrencileri oluyor, haliyle bu rakamlar 100’lü rakamlara çıkabiliyor. Yüzde 100 doluluk sağlıyoruz çünkü. Özellikle geçen yıl fakültemizde ki bütün bölümler yüzde 100 doluluk sağladı” ifadelerini kullandı.

‘ŞU ANA KADAR 4 BİN 842 KİŞİYİ MEZUN ETMİŞİZ’

Şu ana kadar İletişim Fakültesi olarak 4 bin 842 kişiyi mezun ettiklerini söyleyen Yazıcı, “Sözel bölümler içerisinde en çok tercih edilen fakültelerden birisi iletişim fakültesi. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak çok mütevazi olmayacağım çünkü bölgenin, Orta Anadolu’nun eli yüzü düzgün, eğitimiyle, fiziksel donatılarıyla en iyi iletişim fakültelerinden bir tanesiyiz diye iddiamız var. Sadece derslerde değil, ulusal ve uluslararası yarışmalarda da öğrencilerin fikirleri, ürettikleri projeleriyle hep ödüllerle taçlandırdık. Bu da birçok kurumdan bize teşekkür olarak döndü. Şu ana kadar her bölümden toplam 4842 kişiyi mezun etmişiz” diye konuştu.