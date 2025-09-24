ERÜ, ISIF'25 Fuarından 7 Madalya ile Dönerek Başarılarına Bir Yenisini Ekledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilen fuarın ödül töreni, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla yapıldı. Bu yılki etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Hırvatistan, İran, Irak, Katar, Lübnan ve daha birçok ülkeden toplam 23 ülke katıldı. Fuarda, 470 buluş sergilendi ve tüm projeler alanında uzman bir uluslararası jüri tarafından değerlendirildi.

Erciyes Üniversitesi, Erciyes Teknopark standında sergilediği on buluşla dikkat çekti. Üniversite, iki Altın, iki Gümüş ve üç Bronz madalya kazanarak toplamda 7 madalya ile fuarı tamamladı.

Altın madalya kazanan projeler arasında, Prof. Dr. Ayşe Benk, Prof. Dr. Abdullah Çoban ve Dr. Canan Selcen Seyfeli’nin katkıda bulunduğu “Kenevir ve Üzerlikten Üretilen Bir Tür Ekstrakt” ile Doç. Dr. Derya Haroğlu ve ekibinin geliştirdiği “Myocardium Rejenerasyonu İçin Tekstil Temelli Bir Kardiyak Yama” yer aldı.

Gümüş madalya kazanan projeler ise Prof. Dr. Vehbi Güneş ve ekibinin “Mannheimia Haemolytica Serotip A1 Yatay Akış İmmünokromatografi Teşhis Kiti” ile Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen ve ekibinin “Trombositten Zengin Fibrin Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücreler” buluşları oldu.

Bronz madalya kazanan projeler arasında ise Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç ve Onur Yılmaz’ın “3 Eksenli Elektromekanik Sismometre” ile Prof. Dr. İsmail Öçsoy ve ekibinin “Bakteri Kültüründen Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus’un (MRSA) Doğal Kaynaklı Hızlı Tanı Testi” ve Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun ve Arş. Gör. Dr. Emre Can Ülgen’in “Radyasyon Koruyucu Önlükler İçin Hasar Test Cihazı” buluşları yer aldı.

Erciyes Üniversitesi’nin bu başarısı, üniversitenin bilim ve teknoloji alanındaki katkılarını bir kez daha gözler önüne serdi ve gelecekteki projeleri için büyük bir motivasyon kaynağı oldu.