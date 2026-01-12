ERÜ, KBB Kliniğine Yeni Nesil Endoskopi Sistemi Kazandırıldı

Bu önemli teknoloji yatırımı, Kulak Burun Boğaz Kliniğinde sunulan tanı, tedavi ve cerrahi hizmetlerinin niteliğini daha da ileri bir düzeye taşımayı amaçlıyor.

ERÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. M. İlhan Şahin cihazın bölümlerine kazandırılması sebebiyle yaptığı açıklamada, “Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalımız, yalnızca ilimize değil, çevre illerden sevk edilen hastalara da hizmet veren bir referans merkez niteliği taşımaktadır. Kliniğimizde yıllık yaklaşık 3.000 ameliyat, dünya standartlarında başarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu yüksek cerrahi hacim; endoskopik sinüs cerrahisi, endoskopik kulak cerrahisi, endoskopik larenks cerrahisi ve endoskopik kafa tabanı cerrahileri başta olmak üzere, ileri düzey endoskopik uygulamalarda kliniğimizin deneyim ve yetkinliğini açık biçimde ortaya koymaktadır.” dedi.

Full HD Görüntü KalitesiSayesinde Cerrahi Sahadaki Anatomik Yapıların Çok Daha Net ve Ayrıntılı Biçimde Değerlendirilmesine Olanak Tanıyor

Doç. Dr. M. İlhan Şahin, “Hizmete alınan yeni nesil endoskopi sistemi, sahip olduğu Full HD görüntü kalitesi sayesinde cerrahi sahadaki anatomik yapıların çok daha net ve ayrıntılı biçimde değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. NBI teknolojisi ise mukozal yüzeyler ve damarsal paternlerin seçiciliğini artırarak, özellikle karmaşık ve hassas cerrahi girişimlerde cerrahi doğruluk ve güvenliği önemli ölçüde güçlendirmektedir.” diye konuştu.

Bu ileri teknolojinin hasta bakım süreçlerinin tamamına katkı sunduğunu söyleyen Doç. Dr. M. İlhan Şahin, “Bu cihaz sayesinde tanısal doğruluğun artması, cerrahi planlamanın daha rasyonel yapılması, daha etkin ve daha güvenli cerrahi tedavilerin uygulanması mümkün hale gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Asistan Hekimlerimiz, Dünya Çapında İleri Merkezlerde Kullanılan Full HD ve NBI Destekli Sistemlerle Birebir Çalışma Olanağı Bulmaktadır

Doç. Dr. M. İlhan Şahin, “Ayrıca söz konusu endoskopi sistemi, Kulak Burun Boğaz uzmanlık eğitimi açısından da önemli bir kazanımdır. Asistan hekimler, yüksek hasta hacmi ve ileri endoskopik cerrahi uygulamalarla desteklenen bu eğitim ortamında, dünya çapında ileri merkezlerde kullanılan Full HD ve NBI destekli sistemlerle birebir çalışma olanağı bulmaktadır. Bu durum, uzmanlık eğitiminde hem teorik hem de pratik açıdan kalite artışı sağlamıştır.” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. M. İlhan Şahin, “Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı olarak, üniversitemiz yönetiminin sağladığı bu nitelikli teknoloji yatırımlarının, bölgesel referans merkezi olma misyonumuzu daha da güçlendirdiğine inanıyoruz. Hizmete alınan bu yeni nesil endoskopi sistemi, kliniğimizin hasta bakımında mükemmeliyet, ileri cerrahi uygulamalar ve üst düzey uzmanlık eğitimi hedeflerine ulaşmasında önemli ve kalıcı bir kazanım olmuştur.” dedi.