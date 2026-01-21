ERÜ Kick Boks takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 15–18 Ocak 2026 tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Üniversite Kick Boks Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 15–18 Ocak 2026 tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda, Erciyes Üniversitesi büyük bir başarıya imza attı.  96 üniversite ve 700 sporcunun katıldığı şampiyonada ERÜ Kick Boks Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Yapılan açıklamada, “K1 Style Erkek Takımı – Türkiye Birincisi. 
Point Fighting Kadın Takımı – Türkiye İkincisi. Point Fighting Erkek Takımı – Türkiye Üçüncüsü Sporcularımız toplamda 11 madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı: 5 Altın –  3 Gümüş – 3 Bronz
Derece Alan Sporcularımız; K1 Style Erkekler 54 kg – Mert Güney (Türkiye 3.’sü) 54 kg – Harun Kadir Güngör (Türkiye 3.’sü) 63,5 kg – Utku Mete Yağcı (Türkiye Şampiyonu) 67 kg – Sercan Koç (Türkiye Şampiyonu)  81 kg – İsa Taşdemir (Türkiye Şampiyonu) Kick Light Erkekler +94 kg – Fuat Kılıçaslan (Türkiye Şampiyonu)  Kick Light Kadınlar  55 kg – Rabia Gizem Gül (Türkiye 2.’si) Full Contact Erkekler 67 kg – Abdulsamet Koç (Türkiye 2.’si) Point Fighting Erkekler 63 kg – Çağrı Armut (Türkiye 2.’si) Point Fighting Kadınlar 50 kg – Seher Ertürk (Türkiye 3.’sü) 55 kg – Olcay İrem Çelik (Türkiye Şampiyonu) Sporcularımızı, antrenörleri Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Koç’u ve takım idarecisi Arş. Gör. Ahmet Tayyip Öztürk’ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Erciyes Üniversitesi gurur duyuyor” denildi.

