ERÜ kiracı işletmelerinin milyonluk borcu

Sayıştay tarafından Erciyes Üniversitesi’ne ait 2024 yılının mali raporlarında incelemeler yapıldı.

Yapılan denetimlerde, Erciyes Üniversitesi mülkiyetinde bulunan taşınmazları işleten kiracıların, kira sözleşmesi gereği ödenmesi gereken elektrik, su ve ısınma giderlerini oluşturan toplam 1 milyon 130 bin 868 lira tutarındaki borcu ödemediği tespit edildi. Raporda, “Üniversite bünyesindeki taşınmazlardan kiraya verilen yerlere ait elektrik ve su giderlerinin süzme sayaçla, ısınma giderinin ise metrekare esas alınarak kiracıların borçlandırıldığı, ancak sözleşme gereği doğan alacakların muhasebe içi kayıtlara alınmadığı, bunun yanı sıra süresi içinde tahsil edilmeyen alacaklar için sözleşmede belirtilen müeyyidenin uygulanmadığı görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

TOPLAM 1 MİLYON 130 BİN 868 TL BORÇ

Söz konusu denetimle ilgili yapılan açıklamada; “Yapılan incelemede, kira sözleşmesi gereği doğan söz konusu alacaklar için tahakkuk hesaplarının kullanılmadığı, kiracılardan borçlar tahsil edildikçe tahsil tutarı kadar gelir hesaplarına kayıt yapıldığı, tahakkuk hesaplarının kullanılmaması nedeniyle muhasebe içi takip yapılamadığı, denetimlerde tespit edilebilen ve yıl sonu itibarıyla; yılın ilk 6 ayına ait sarfiyattan doğan alacaklardan 16 kiracının 966.516,96 TL elektrik, 10 kiracının 6.677,80 TL su, 7 kiracının 157.673,32 TL ısınmadan olan Temmuz- 2024 tarihli tebliğe esas borçlarını, kendilerine verilen süre içinde ödemedikleri ve toplamı 1.130.868,08 TL olan Kurum alacağının 120 ve 121 kodlu hesaplara kaydının yapılmadığı ve dolayısıyla söz konusu alacakların bilançoda ve faaliyet sonuçları tablosunda yer almadığı tespit edilmiştir. Bu yönüyle mali tablolarda 12 Hesap grubu ve 600 Gelirler Hesabı doğru tutarları içermemektedir” denildi.

GEREKLİ UYARILAR YAPILDI

Erciyes Üniversitesi tarafından konuya ilişkin verilen cevapta ise “Üniversite bünyesinde kiraya verilen taşınmazlara ait elektrik, su ve yakacak giderlerinin müstecirlere tebliğ edildiği, tahakkuk eden alacakların mevzuatta istendiği şekilde işletilmesi hususunda gerekli uyarının yapıldığı, vadesi geçtiği halde tahsil edilmeyen söz konusu alacaklar için yasal yollardan tahsili amacıyla Hukuk Müşavirliğine yazı yazıldığı belirtilmiştir. Üniversite tarafından verilen cevap değerlendirildiğinde; kiracılara tebliğ edilen alacakların muhasebe kayıtlarında takibe alınmasına ilişkin gerekli uyarının yapıldığı, vadesinde tahsil edilemeyen alacaklar için de hukuki yollara başvurulacağı anlaşılmaktadır” açıklaması yapıldı.

30 GÜN EK SÜRE

Kira sözleşmesi gereği elektrik, ısınma ve su tüketim bedellerinden doğan alacakların tebliğ tarihi itibarıyla Erciyes Üniversitesi Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereği tahakkuk hesaplarında kaydının sağlanması ve söz konusu kira sözleşmesi gereği kiracılara verilen ek 30 gün içinde borçların ödenmemesi halinde, sözleşmede belirtilen müeyyidelerin uygulanması gerektiği bildirildi.