  • Haberler
  • Gündem
ERÜ Kütüphanesi'nde Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yenileme çalışmaları devam eden Kadir Has Merkezi Kütüphane binasında incelemelerde bulundu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ve Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ile birlikte kütüphane binasını ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Altun, ziyaretinde kütüphane binasındaki yenilenme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Binada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Altun, kütüphanenin mayıs ayı gibi hizmete açılacağını söyledi.

Öğrencilere daha refah bir çalışma alanı sunmak için yenileme çalışması yaptıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, “Kütüphanemiz akıllı, dijital, ağırlıklı, bireysel çalışmaların bazı salonlarda da grup olarak öğrencilerimizin çalışmalarına imkan sunacak” dedi. 

Açılışı gerçekleştirildiğinde 24 saat hizmet veren bir kütüphane binası olacağını belirten Rektör Prof. Dr. Altun, “Yapım süreçlerinde desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan firari yakalandı
“FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan firari yakalandı
Başkan Palancıoğlu, 'Bu yaz yoğun bir çalışma dönemi olacak'
Başkan Palancıoğlu, “Bu yaz yoğun bir çalışma dönemi olacak”
Taksi durağında ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan şahıs suçlamayı reddetti
Taksi durağında ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan şahıs suçlamayı reddetti
Başkan Yalçın Personelle Bayramlaştı
Başkan Yalçın Personelle Bayramlaştı
Kayseri'de 381 bin kişi ücretsiz ulaşımdan yararlandı
Kayseri'de 381 bin kişi ücretsiz ulaşımdan yararlandı
Başkan Çolakbayrakdar: 'Huzur İklimi En Büyük Nimetimiz'
Başkan Çolakbayrakdar: “Huzur İklimi En Büyük Nimetimiz”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!