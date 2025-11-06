Erü'lü Araştırmacıların makaleleri, bilim dergisi 'Nature' da yayınlandı

Söz konusu çalışma, “Joint Neutrino Oscillation Analysis from the T2K and NOvA Experiments (T2K ve NOvA Deneylerinden Ortak Nötrino Salınım Analizi)” başlığını taşıyor. Japonya’daki T2K ve ABD’deki NOvA olmak üzere iki büyük uluslararası nötrino deneyinin verilerini birleştiren bu makale, nötrino salınım parametreleri üzerine bugüne kadar yayımlanmış en keskin sonuçlardan bazılarını ortaya koyuyor.

Nötrinolar, “hayalet parçacıklar” olarak da bilinen, maddeden neredeyse etkilenmeden geçen kütleli temel parçacıklar olarak tanımlanıyor. Bu çalışma, nötrinoların yolculuk sırasında nasıl kimlik değiştirdiğini (bir türden diğerine dönüştüğünü) inceleyerek bu parçacıkların özelliklerini yüksek doğrulukla ortaya koyuyor.

Bu kritik veriler, evrenin neden madde ağırlıklı olduğu sorusuna yanıt arayan, madde-anti madde asimetrisinin kökenini araştırmayı hedefleyen bilim insanları için büyük önem taşıyor.

Uluslararası Ödüllü Projenin Somut Başarısı

Erciyes Üniversitesi'nden Doç. Dr. Emrah Tıraş, Dr. Saleh Abubakar ve Burcu Kirezli Özdemir'in yer aldığı bu başarı tesadüf değil.

Bu çalışma, ERÜ'nün ABD'deki Fermilab ile yıllardır yürüttüğü ve 2022 yılında YÖK (Yükseköğretim Kurumu) tarafından “Uluslararası İş Birliği Ödülü”ne layık görülen projenin en somut ve en yüksek bilimsel çıktısı konumunda.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun bu büyük başarılarından dolayı Erciyes Nötrino Araştırma Grubu üyelerini tebrik ederek, Üniversite, bilimsel araştırmalarda uluslararası düzeydeki etkinliği artıracak projelere destek vermeye kararlılığını sürdüreceğini vurguladı.