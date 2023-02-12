ERÜ'lü mühendisler hasar tespiti için bölgeye gitti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından her türlü imkanını seferber eden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) deprem bölgesinde hasar tespiti yapmak üzere 8 kişiden oluşan Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden bir ekibi bölgeye gönderdi.

Deprem bölgesinden desteğini esirgemeyen ERÜ, depremzede yaralıların tedavileri için bölgeye gönderdiği sağlık ekiplerinin yanı sıra hasar tespiti yapmak üzere de bugün 8 kişilik bir ekibi daha bölgeye gönderdi.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyelerinin yer aldığı 8 kişilik mühendis ekip bölgede gerekli incelemelerde bulunarak, binalarda hasar tespiti yapacak.

ERÜ Garaj İdari Amirliği’nden yola çıkan ekip, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan tarafından yolcu edildi.