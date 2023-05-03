ERÜ'lü öğrencilerin TEKNOFEST başarısı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarışma sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencileri birçok alanda başarı elde etti.

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  • 03.05.2023 17:41
  • Güncelleme: 03.05.2023 18:39
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ERÜ'lü öğrencilerin TEKNOFEST başarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarışma sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencileri birçok alanda başarı elde etti.

27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarışma sonuçlarına göre ERÜ’lü öğrenciler birçok alanda başarı ile döndü.

Elde edilen derecelere göre; Uluslararası İHA yarışlarında ERÜ Vortex Uav Takımı Öğrencileri uluslararası İHA yarışmasında Türkiye birincisi, EnvironPro takımı, Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları ana kategorisinde “Sağlık” alt kategorisinde Türkiye ikincisi, VNEURAL takımı öğrencileri Sağlıkta Yapay Zeka ana kategorisinde “Bilgisayarlı Görüyle Tarama Mamografilerinde BI-RADS Kategorisi ve Meme Kompozisyonu Tahmini Yarışma Kategorisi” alt kategorisinde Üniversite klasmanında yarışmaya katılan 363 takım arasından Türkiye beşincisi, Havacılık Teknolojileri Takımı, Dikey İnişli Roket Yarışmasında Türkiye üçüncüsü, Mühendisler Birliği Kulübü’nün proje takımı olan Sangal İHA Takımı ve GÖKAY UAV takımı ise Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması performans ödülü almaya hak kazandı.

ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile birlikte Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yarışmaya katılan ERÜ’lü öğrencileri kurulan stantlarda ziyaret ederek, elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti.

İHA

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ERÜ'lü öğrencilerin TEKNOFEST başarısı

ERÜ'lü öğrencilerin TEKNOFEST başarısı

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