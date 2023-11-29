ERÜ, Malezya'daki 3 üniversite ile iş birliği yapacak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Malezya'daki 3 üniversiteden oluşan Araştırma Konsorsiyumu ile iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol çerçevesinde ERÜ ve konsorsiyum üyesi üniversiteler ile araştırma ortaklığı yapılacak.

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  • 29.11.2023 15:50
  • Güncelleme: 29.11.2023 16:21
ERÜ, Malezya'daki 3 üniversite ile iş birliği yapacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Malezya’daki 3 üniversiteden oluşan Araştırma Konsorsiyumu ile iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol çerçevesinde ERÜ ve konsorsiyum üyesi üniversiteler ile araştırma ortaklığı yapılacak.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Malezya Araştırma Konsorsiyumu adına Prof. Dr. Saharuddın Mohamed, GENKÖK Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul, Malezya Araştırma Konsorsiyumu üyesi üniversitelerin öğretim üyeleri katıldı.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Malezya’da ki 3 üniversitemiz ile bugün önemli bir iş birliği protokolüne imza attık. Protokolde emeği geçen akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Malezya Araştırma Konsorsiyumu Temsilcisi Prof. Dr. Saharuddın Mohamed de imzalanan iş birliği protokolünden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Araştırma Konsorsiyumu adına Prof. Dr. Saharuddın Mohamed iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol çerçevesinde konsorsiyum üyesi olan Malaya Üniversitesi, Pendidikan Sultan İdris Üniversitesi, Tun Hussein Onn Malezya Üniversitesi ile ERÜ arasında ortak araştırma projeleri yürütülecek.

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İHA

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