Erü Mezunları 12 Ekim'de Kampüs'te Buluşacak

Program, Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek resmi törenle başlayacak. Etkinlik Erciyes Üniversitesi Klasik Türk Müziği Topluluğu konseri, üniversite tanıtım filmi gösterimi, açılış konuşması ve mezuniyetinin 40., 35., 30., 20. ve 10. yılını dolduran mezunlara hatıra sertifikalarının takdimi ile devam edecek.

