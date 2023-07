ERÜ Mühendislik Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönem Mezunlarını Verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı dönem mezunlarını verdi. Program çerçevesinde 15 bölümden 800 öğrenci mezun oldu. Mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ’nün Anadolu’da parlayan bir yıldız olduğunu söyledi.

Süleyman Demirel Spor Salonu’nda düzenlenen mezuniyet törenine, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ’nün kuruluşundan bu yana Anadolu da parlayan bir yıldız olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Altun, “Erciyes Üniversitesi Anadolu’da ihtiyaç olduğu an aşı geliştirebilen, ihtiyaç olduğu an ziraat alanında etkin çalışmalar yapan, ihtiyaç olduğu an her zaman önemli görevler üstlenen bir üniversitedir” dedi. Konuşmasında mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun, “Sevgili velilerimiz; sizler çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Bizlerde onları donanımlı birere mühendis olarak sizlere teslim ediyoruz. Sizlerin hakları hiçbir zaman ödenmez. Bu mezuniyet töreninde en büyük haklı gurur sizlere ait. Sizlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Öğrencilere nasihatlerde de bulunan Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

“Değerli meslektaşlarımız; şunu unutmayalım. Diplomayı aldıktan sonra eğitim hayatı bitti. Bundan sonra öğrenmeye son diye bir durum yoktur. Şunu kabul etmeniz gerekiyor. Artık günümüzde bilgide ne kadar taze olursanız, kendinizi farklı alanlarda ne kadar geliştirirseniz o zaman daha etkin ve daha aranan mühendisler oluyorsunuz. Aksi takdirde sadece belgesi olan bir mühendis olarak kalırsınız. Onun için lütfen hayat boyu öğrenmeyi hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Şunu da unutmayın, sizler Erciyes Üniversitesi’ni temsil eden birer neferlersiniz. Sizlerin gerek kamuda gerek özel sektörde bizler başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz. Size verdiğimiz bu bilgiler meslek hayatınızda problemleri çözmek için nasıl bir yol takip edilmesi gerektiğini ortaya koyan yöntem ve metotlardır.”

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner de konuşmasında fakültelerinin başarıları hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Dekan Prof. Dr. Öner, “Türkiye yüzyılının aydınlık geleceğinin mimarları sizler olacaksınız. Milli birlik, milli bilince sahip gençlerimizin önünde hiçbir engel duramayacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı dönem birincisi Tevfik Hüseyin mezun öğrencilere mühendislik yemini ettirdi ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.