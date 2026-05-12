ERÜ Mühendislik Fakültesi 50. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, fakülte dekanları, akademik ve idari personel katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve davetliler tarafından Mühendislik Fakültesi’nin 50. yılı için hazırlanan fotoğraf sergisi gezildi.

Sergiden sonra ise Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından davetliler tarafından Gevher Nesibe’den Türkiye Yüzyılına Erciyes Üniversitesi tanıtım filmi ve Mühendislik Fakültesi’nin 50. yılına özel hazırlanan video izlendi.

Programın açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Mühendislik Fakültesi’nin üniversitenin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, fakültenin eğitim, proje, patent ve bilimsel çalışmalar alanında önemli başarılara imza attığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Altun, “Mühendislik Fakültesi’nin köklerinden aldığı güçlü bir kültürü var. Bugün bu kültürün artarak devam ettiğini görmek bizler için son derece önemli” dedi.

Mühendislik Fakültesi’nde uzun yıllar görev yaptığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Altun, “Bugün burada mensuplarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. 50. yılda bizi buluşturduğu için emeği geçen herkese teşekkür ediyor, nice 50 yıllar diliyorum” diye konuştu.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner ise konuşmasında fakültenin yarım asırlık geçmişine dikkat çekerek, bugün 15 bölüm, 330 akademik personel ve 6 bin 300 öğrencisiyle büyük bir yapıya ulaştığını söyledi.

Fakültenin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Dekan Prof. Dr. Öner, “50 yıl önce dikilen küçük bir fidan bugün büyük bir çınar haline gelmiştir. Bu başarı; akademisyenlerimizin emeği, öğrencilerimizin hayalleri ve ülkesine değer katma ülküsünün bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaların ardından Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Mühendislik Fakültesi mezunu Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş ve Mühendislik Fakültesi’nde akademisyen olarak görev yapmış Melikgazi BelediyeBaşkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu da birer konuşma yaparak, ERÜ Mühendislik Fakültesi’ndeki anılarından bahsetti.

Konuşmaların ardından fakültenin 50. yılına özel plaket töreni gerçekleştirildi.

Plaket törenin ardından ise yöresel halk oyunlar gösterisi, farklı ülkelerden gelerek ERÜ’de öğrenim gören uluslararası öğrenciler tarafından dans gösterileri sahnelendi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.