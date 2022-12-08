ERÜ'nün 'Cinsiyet ve Spor' etkinliği tepki üzerine iptal edildi

Sinsi sapkınlıkların yaygınlaşmasına yönelik yapılmak istenen programın iptal edilmesini talep eden Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş Kayseri Bürüngüz Camii önünde kalabalık bir grupla yapmış olduğu basın açıklamasında şunları söyledi:

'Önce Batı ülkelerinde başlayan, daha sonra Türkiye'miz dahil dünyanın birçok yerinde yayılmaya başlayan, yaratılış fıtratımızı bozmaya yönelik akımlar, toplumu ifsad çalışmalarından vazgeçmiyorlar.

Allah'ın yarattığı kadın ve erkeğin dışında eşcinsellik, cinsiyetsizlik, eşcinsel evlilik akımlarının eğitim ve reklamını yaparak Allah'ın insan nesli için koyduğu fıtrata Savaş açan İnsanlık ve Ahlak düşmanı akım ve bunların temsilcileri, buldukları her fırsatı değerlendirmekten geri durmuyorlar.

Bu sinsi çalışmalardan biri de Erciyes Üniversitemizde, Kadın çalışmaları Araştırma Merkezi denen sanal bir organizasyonla toplumsal cinsiyet ve cinsiyet ve spor adı altında 10 aralık günü uygulanmak istenmiştir.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'nın sapık uygulamayı zamanında haber alması, Kayseri Valisini, Büyükşehir Belediye Başkanını, Erciyes Üniversitesi Rektörümüzü, Milletvekilleri ve Bakanları haberdar edip, uygulamanın kaldırılmasını talep etmesi üzerine, sapkın program Erciyes Üniversitesi Rektörlüğümüze iptal edilmiştir.

Konuya gösterdikleri duyarlılık için, Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza,Bakanlarımıza, Rektörümüze ve Siyasi Parti İl Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu tür konulara duyarlılık ve itirazlarımızın devam edeceğini bilinmesini Kamuoyuna hatırlatıyoruz.'