ERÜ'nün deprem bölgesine desteği sürüyor

Kayseri Valiliği koordinasyonunda Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından deprem bölgesine başlatılan yardım kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Yardım kampanyası kapsamında deprem bölgesine üç tır yardım malzemesi ile bir kamyonet sağlık malzemesi yola çıktı.

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  • 09.02.2023 10:20
  • Güncelleme: 09.02.2023 12:21
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ERÜ'nün deprem bölgesine desteği sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valiliği koordinasyonunda Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından deprem bölgesine başlatılan yardım kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Yardım kampanyası kapsamında deprem bölgesine üç tır yardım malzemesi ile bir kamyonet sağlık malzemesi yola çıktı.

ERÜ Acil Durum Koordinasyon Kurulu deprem bölgesinde yaralarını sarmaya çalışan afetzedeler için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan vatandaşlar tarafından getirilen yardım paketleri kolilenirken, diğer yandan da yardım tırlarına hazırlanan yardım paketleri yükleniyor.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Rektör Yardımcılarının koordinelerinde tırlara yüklenen yardım ve tıbbi malzeme paketlerinin sevkiyatı sürekli Garaj İdari Amirliği’nden deprem bölgesine devam ediyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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