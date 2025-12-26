Erü'nün Genişlemesinde Kayserili İş Adamlarının Rolü: Prof. Dr. Mehmet Şahin'in Vizyonu

Rektörlüğü döneminde, devletin yaptığı üniversiteyi ilk kez hayırsever işadamlarının katkısıyla nasıl büyük bir kampüse dönüştürdüğünü anlatan Prof. Şahin, kendi döneminde 5 tanesi Yozgat ve Nevşehir'de olmak üzere toplamda 34 binanın eğitime kazandırıldığını ifade etti.

PROF. DR. MEHMET ŞAHİN'İN ÜNİVERSİTEYE KATKISI ve VİZYONU

Erciyes Üniversitesi, Türkiye'nin önemli eğitim kurumlarından biri olarak, özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği genişleme projeleriyle dikkat çekmektedir. Bu süreçte, üniversitenin eski rektörü Prof. Dr. Mehmet Şahin’in öncülüğünde Kayserili iş adamlarının destekleri büyük bir rol oynamıştır. Prof. Dr. Şahin’in vizyonu ve iş adamlarıyla geliştirdiği ilişkiler, üniversitenin altyapısının güçlenmesine ve eğitim kalitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlamıştır.

1992 Yılında Başlayan İlişkiler

Prof. Dr. Mehmet Şahin, 1992 yılında rektör olarak göreve başlamasının ardından, üniversitenin bütçesini artırmak ve fiziksel altyapısını geliştirmek amacıyla Kayserili iş adamlarıyla bir araya gelmeye başladı. İlk olarak, Hüseyin Bayraktar ile gerçekleştirdiği bir kokteyl daveti, bu ilişkilerin başlangıcını oluşturdu. Bu etkinlikte, üniversiteye bina yapma konusunda Kayserili iş adamlarını ikna etme fikri ortaya atıldı. Hüseyin Bey’in sıcak yaklaşımı, Prof. Dr. Şahin’in bu hedefe ulaşmasında önemli bir adım oldu.

İş Adamlarının Destekleri

Prof. Dr. Şahin, üniversitenin ihtiyaçlarını belirleyerek, Kayserili iş adamlarını bu doğrultuda harekete geçirmeyi başardı. Özellikle, iş adamlarıyla düzenlenen toplantılar, hem dostlukların pekişmesine hem de üniversiteye yönelik desteklerin artmasına vesile oldu. Örneğin, Hüseyin Bayraktar, Kayserili iş adamlarını bir araya getirerek, üniversiteye bina yapma konusunda önemli bir adım attı. Bu toplantılar sonucunda, birçok iş adamı üniversiteye çeşitli katkılarda bulunmayı kabul etti.

Kayseri’nin Eğitim Kültürü

Kayseri’nin eğitim kültürü, üniversiteye olan destekle daha da güçlendi. Prof. Dr. Şahin, iş adamlarını üniversiteye bağış yapmaya ikna ederken, Kayseri halkının üniversiteye olan bağlılığını da göz önünde bulundurdu. İş adamlarının yaptığı bağışlar, üniversitenin fiziksel altyapısının güçlenmesine ve eğitim kalitesinin artırılmasına olanak sağladı. Örneğin, Fen Edebiyat Fakültesi için yapılan binalar, bu bağışların somut örneklerindendir.

Süleyman Demirel ile İlişkiler

Prof. Dr. Şahin’in üniversitenin genişlemesine katkı sağlamak için geliştirdiği ilişkiler sadece yerel iş adamlarıyla sınırlı kalmadı. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile olan yakın ilişkisi de, üniversitenin projelerine destek bulmasında etkili oldu. Demirel’in üniversiteye yaptığı ziyaretler, hem üniversitenin tanıtımına katkıda bulundu hem de iş adamlarını teşvik etti.

Sonuç

Prof. Dr. Mehmet Şahin’in vizyonu ve Kayserili iş adamlarıyla geliştirdiği ilişkiler, Erciyes Üniversitesi’nin genişlemesinde belirleyici bir rol oynamıştır. Bu iş birlikleri sayesinde, üniversitenin altyapısı güçlenmiş, eğitim kalitesi artmış ve Kayseri’nin eğitim kültürü daha da zenginleşmiştir. Prof. Dr. Şahin’in çabaları, üniversitenin geleceği için umut verici bir tablo çizerken, Kayseri’nin de eğitim alanında önemli bir merkez haline gelmesine katkıda bulunmuştur. Bu süreçte, destek veren tüm iş adamlarına ve Hüseyin Bayraktar gibi öncü isimlere teşekkür etmek, Kayseri’nin eğitim tarihine duyulan bir vefa borcudur.

Kayseri Erciyes Üniversitesine önemli katkıları olan İşadamı Hüseyin Bayraktar'ın vefatı sonrası TvKayseri'de Osman Gerçek tarafından Prof. Dr. Mehmet Şahin'le yapılan söyleşi programının tamamını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

Medeniyetin İzleri-Prof.Dr.Mehmet Şahin-Hüseyin Bayraktar'ın Ardından 24.12.2025 - YouTube