ERÜ'nün Kayseri Kültür Yolu Turları Başlıyor

Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen Kültür Yolu Turları başlıyor.

Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen Kültür Yolu Turları başlıyor. Her hafta farklı grubun ağırlayanacağı turlarda; Gevher Nesibe Medresesi’nden Kayseri Kalesi’ne, Hunat Hatun Külliyesi’nden Etnografya Müzesi’ne kadar mekan gezilecek.

Tur Tarihleri şu şekilde:

1.Tur: 4 Ekim 2025 
2. Tur: 11 Ekim 2025 
3. Tur: 18 Ekim 2025 
4. Tur: 25 Ekim 2025 Saat: 11.00

Buluşma Yeri: Öğrenci İşleri Önü 
Katılım: Ücretsiz – Kontenjan 100 kişi ile sınırlıdır. 
Kayıt ve İletişim: 207 66 66 Dahili: 10707

