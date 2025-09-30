ERÜ'nün Kayseri Kültür Yolu Turları Başlıyor
Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen Kültür Yolu Turları başlıyor.
Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen Kültür Yolu Turları başlıyor. Her hafta farklı grubun ağırlayanacağı turlarda; Gevher Nesibe Medresesi’nden Kayseri Kalesi’ne, Hunat Hatun Külliyesi’nden Etnografya Müzesi’ne kadar mekan gezilecek.
Tur Tarihleri şu şekilde:
1.Tur: 4 Ekim 2025
2. Tur: 11 Ekim 2025
3. Tur: 18 Ekim 2025
4. Tur: 25 Ekim 2025 Saat: 11.00
Buluşma Yeri: Öğrenci İşleri Önü
Katılım: Ücretsiz – Kontenjan 100 kişi ile sınırlıdır.
Kayıt ve İletişim: 207 66 66 Dahili: 10707