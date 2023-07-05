ERÜ'nün QS Dünya Üniversiteleri 2024 sıralamasındaki başarısı

Dünyanın en saygın derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Quacquarelli Symonds (QS) Dünya Üniversiteleri 2024 yılı sıralaması açıklandı.

PAYLAŞ
  • 05.07.2023 08:56
  • Güncelleme: 05.07.2023 10:16
  • 34
ERÜ'nün QS Dünya Üniversiteleri 2024 sıralamasındaki başarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dünyanın en saygın derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Quacquarelli Symonds (QS) Dünya Üniversiteleri 2024 yılı sıralaması açıklandı.

QS Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi, üniversiteleri Akademik İtibar, İşveren İtibarı, Akademisyen Öğrenci Oranı, Akademisyen Başına Atıf Oranı, Uluslararası Akademisyen Oranı, Uluslararası Öğrenci Oranı, Uluslararası Araştırma İşbirliği, İstihdam Sonuçları ve Sürdürülebilirlik olmak üzere 9 kategoride değerlendiriliyor.

Türkiye’den 20’si devlet, 5’i vakıf olmak üzere toplam 25 üniversitenin yer aldığı sıralamada, ERÜ Dünyada 1201-1400 aralığında yer alırken, ülkemizde ise 8 üniversite ile birlikte 12. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 6 üniversite ile birlikte 9. sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti.

ERÜ Quacquarelli Symonds (QS) Dünya Üniversiteleri 2023 yılı sıralamasında 1401+ aralığında yer alırken, 2024 yılı sıralamasında Akademik İtibar, İşveren İtibarı ve İstihdam Sonuçları göstergelerinde puanlarının artırarak 1201-1400 aralığına yükseldi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman oldu

Erciyes A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman oldu

Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayserispor, kombine bilet fiyatlarını belirledi

Kayserispor, kombine bilet fiyatlarını belirledi

Kayseri'de Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı

Kayseri'de Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı

Vali Çiçek, muhtarlarla bir araya geldi

Vali Çiçek, muhtarlarla bir araya geldi

OSB'yi Talas Bulvarı'na bağlayacak ana arterde inceleme

OSB'yi Talas Bulvarı'na bağlayacak ana arterde inceleme

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

3
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

4
Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

5
Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

6
KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorine zam beklentisi

Motorine zam beklentisi

Komşuların kavgası kanlı bitti

Komşuların kavgası kanlı bitti

DAHA FAZLA
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı:

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı:

ERÜ'nün QS Dünya Üniversiteleri 2024 sıralamasındaki başarısı

ERÜ'nün QS Dünya Üniversiteleri 2024 sıralamasındaki başarısı

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele edecek takımlar belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele edecek takımlar belli oldu

Kayserispor kulüp doktoru görevinden ayrıldı

Kayserispor kulüp doktoru görevinden ayrıldı

Eski Beğendik Marketlere ait depo icradan satışa çıkarıldı

Eski Beğendik Marketlere ait depo icradan satışa çıkarıldı