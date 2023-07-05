ERÜ'nün QS Dünya Üniversiteleri 2024 sıralamasındaki başarısı

Dünyanın en saygın derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Quacquarelli Symonds (QS) Dünya Üniversiteleri 2024 yılı sıralaması açıklandı.

QS Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi, üniversiteleri Akademik İtibar, İşveren İtibarı, Akademisyen Öğrenci Oranı, Akademisyen Başına Atıf Oranı, Uluslararası Akademisyen Oranı, Uluslararası Öğrenci Oranı, Uluslararası Araştırma İşbirliği, İstihdam Sonuçları ve Sürdürülebilirlik olmak üzere 9 kategoride değerlendiriliyor.

Türkiye’den 20’si devlet, 5’i vakıf olmak üzere toplam 25 üniversitenin yer aldığı sıralamada, ERÜ Dünyada 1201-1400 aralığında yer alırken, ülkemizde ise 8 üniversite ile birlikte 12. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 6 üniversite ile birlikte 9. sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti.

ERÜ Quacquarelli Symonds (QS) Dünya Üniversiteleri 2023 yılı sıralamasında 1401+ aralığında yer alırken, 2024 yılı sıralamasında Akademik İtibar, İşveren İtibarı ve İstihdam Sonuçları göstergelerinde puanlarının artırarak 1201-1400 aralığına yükseldi.