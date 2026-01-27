ERÜ’nün Yeni Hastane Binası Kendi Enerjisini Üretecek

Rektörlük Binası girişinde bulunan yeni hastane binasının maketi üzerinden projenin genel yapısı, teknik özellikleri hakkında ERÜ Senato Üyelerine bilgi veren Rektör Prof. Dr. Altun, yeni hastane projesinin üniversiteye, bölgeye ve ülkeye sağlayacağı katkılara dikkat çekerek, “Yılsonu itibariyle projemizi tamamladık. Bu süreç tamamlandıktan sonra da yapım süreci artık gündeme geldi. Bu da Resmi Gazetede yayınlanarak 2026 yılı yatırım programına alınmış oldu. Yani bunun anlamı üniversite hastanemizin yapılması için 2026 yılı içerisinde ihale süreci yapılmış olacak. Devamında da inşaatına başlanmış olacak” dedi.

Hastane projesinin özellikleri hakkında da bilgi veren Rektör Prof. Dr. Altun, sürdürülebilirlik açısından yapılacak binanın kendi enerjisini üreten ve yağmur suyunun sulama suyu olarak kullanılacağı bir proje olduğuna dikkat çekti.

Binanın sismik izolatörlü bir bina olması nedeniyle olası bir deprem olayından etkilenmeyeceği için önemli bir değere sahip olduğunun da altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, projeye desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.