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ERÜ'nün Yenilenen Kadir Has Merkez Kütüphanesi Hizmete Açıldı

Yenileme çalışmalarının sona erdiği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kadir Has Merkez Kütüphanesi öğrencilerin hizmetine açıldı.

ERÜ'nün Yenilenen Kadir Has Merkez Kütüphanesi Hizmete Açıldı

ERÜ Rektörlüğü’nün öz kaynakları ile yenilenme çalışmaları tamamlanan ve modern bir görünüme kavuşturulan Kadir Has Merkez Kütüphanesi öğrencilerin hizmetine açıldı.

Bireysel çalışma alanlarının yanı sıra öğrencilerin grup olarak çalışmalarına da imkan sunan kütüphane binasını senato üyeleri ile ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, burada öğrenciler ile sohbet etti.

Yapım süreçlerinde desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’e teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, yaklaşan sınav haftasında öğrencilere başarılar diledi. 

ERÜ Senato Üyeleri ile yenilenen kütüphane binasını gezen Rektör Prof. Dr. Altun, başkanlığında ayrıca Senato Toplantısı da kütüphane binasında gerçekleştirildi.

Haber Merkezi

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