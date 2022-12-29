ERÜ Öğretim Üyeleri TÜBA Bilim Ödüllerini Aldı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller çerçevesinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahriye Akay ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aykut Gram’a 2022 Yılı TÜBA-GEBİP ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının ardından TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri verildi. Ödüller çerçevesinde, sağlık bilimlerinde uzmanlık, diğer bilim dallarında doktora derecesini almış ve Türkiye’de çalışan veya Türkiye’de çalışma kararını vermiş, 39 yaşını doldurmamış genç bilim insanlarının başvuruları arasından yapılan değerlendirme sonucu 34 bilim insanı 2022 yılı TÜBA GEBİP Ödülüne ve 7 nitelikli Türkçe bilimsel telif eseri sahibi TESEP Ödülüne layık görüldü. Bu çerçevede ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahriye Akay ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aykut Gram 2022 Yılı TÜBA-GEBİP Ödülü almaya layık görüldü. ERÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bahriye Akay ve Doç. Dr. Aykut Gram’a ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

Ödül törenine katılan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, TÜBA ödülüne layık görülen öğretim üyelerini tebrik etti.