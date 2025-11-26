ERÜ öğretim üyesi Yılmaz'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül

Sağlık, bilim ve teknoloji alanında uluslararası düzeyde katkı sağlayan ve bilimde etkili çalışmalar ortaya koyan bilim insanlarına yönelik düzenlenen TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu.

Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Yılmaz, 'giyilebilir sağlık teknolojileri, ileri teknoloji tanı kitleri ve koruyucu medikal ekipman' alanındaki çalışmalarıyla TUSEB 2025 Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.

Prof. Dr. Erkan Yılmaz, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Yılmaz, "Bugün, hayatımın en önemli günlerinden birini yaşadım.Akademik ve endüstri odaklı çalışmalarım sonucunda, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen “2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” kapsamında TÜSEB Teşvik Ödülüne layık görülmüş bulunuyorum. Ödülümü; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, TÜSEB Başkanımız Prof. Dr. Ümit Kervan ve ülkemizin gururu, Nobel ödüllü bilim insanı, hocaların hocası Sayın Prof. Dr. Aziz Sancarın elinden almak benim için tarifsiz bir onur ve mutluluk kaynağı oldu. Bu değerli organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımıza; TÜSEB Başkanımız Prof. Dr. Ümit Kervan hocamız nezdinde beni bu ödüle layık gören bilim kuruluna; beni ödüle aday gösteren Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun hocamıza, Üniversitemiz Yönetim Kurulu’na ve Üniversitemiz Araştırma Dekanlığı’na içten teşekkürlerimi sunarım. Bilimin ışığında, ülkemiz akademisi ve sanayisi için üretmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.